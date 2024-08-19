В Узбекистан прибыл представитель ООН

ТАШКЕНТ, 19 августа. /УЗИНФОРМ/. С 19 по 30 августа в Узбекистане пребывает с визитом Специальный докладчик ООН по праву на достаточное жилище Балакришнан Раджагопал.

По данным ООН, Раджагопал изучит вопросы защиты и реализации права на жилье в национальном законодательстве и практике, включая наличие жилья, его ценовую доступность и пригодность, а также механизмы защиты от принудительного выселения.



Спецдокладчик проанализирует меры, которые правительство Узбекистана принимает с целью обеспечения права на адекватное жилье всем группам населения в стране. Эксперт изучит вопросы, связанные с влиянием климатического кризиса на ситуацию в жилищной сфере, а также с возможностью участия граждан в принятии решений по жилищным вопросам и городскому развитию.



В ходе своего визита Раджагопал посетит Ташкент, Джизак, Самарканд и Бухару, а также близлежащие районы, включая студенческие общежития и убежища для жертв домашнего насилия и лиц без определенного места жительства. Он проведет встречи с представителями центральных и региональных органов власти, судьями, представителями гражданского общества и бизнес-сообщества.



30 августа Специальный докладчик проведет пресс-конференцию в Ташкенте по итогам своего визита, а в марте следующего года он представит доклад по Узбекистану Совету ООН по правам человека.

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