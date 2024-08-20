



Глава Узбекистана провел встречу с представителем американской компании



ТАШКЕНТ, 20 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом и главным исполнительным директором химической компании по производству технических газов «Air Products» (США) Сейфи Гасеми. В ходе аудиенции были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере глубокой переработки углеводородов и выпуска химической продукции, внедрения передовых технологических решений в сельском хозяйстве, а также подготовки высококвалифицированных специалистов для энергетической и химической отраслей Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи