В Ташкенте проведен узбекско-азербайджанский бизнес-форум

ТАШКЕНТ, 22 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в рамках государственного визита в Узбекистан Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Ташкенте был проведен узбекско-азербайджанский бизнес-форум с участием представителей официальных и деловых кругов обеих стран.

Повестка дня мероприятия включала рассмотрение практических аспектов развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, энергетики, градостроительства, машиностроения, текстильной и шелковой промышленности, сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности, зеленой энергетики, здравоохранения и других.

По итогам форума был подписан солидный пакет двусторонних документов в сферах инфраструктурного развития и строительства городов, создания новых логистических центров, образовательных учреждений, представительств отраслевых объединений в странах-партнерах. Также принята совместная «Дорожная карта».

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