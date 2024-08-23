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В Ташкент прибыл с государственным визитом глава Азербайджана
23.08.2024 16:46

ТАШКЕНТ, 23 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте в резиденции «Куксарой» была торжественная церемония встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, прибывшего в страну с государственным визитом.

После протокольной церемонии встречи главы двух государств провели встречу на высшем уровне в узком и расширенном составах в формате первого заседания Высшего межгосударственного совета, чтобы обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития узбекско-азербайджанского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленной кооперации, транспорта и связи,  энергетики, химической, добывающей, текстильной отраслях, сельского хозяйства, градостроительства, инфраструктуры, туризма и других.

В целях активизации межгосударственного сотрудничества была достигнута договоренность объявить следующий год Годом экономической кооперации Узбекистана и Азербайджана и принять комплексную Программу с охватом 20 приоритетных направлений, принять отдельный План межрегиональной кооперации на 2025 год, Программу партнерства по развитию промышленного потенциала и инфраструктуры регионов двух стран и провести очередной Форум регионов в городе Коканде.

По итогам состоявшегося первого заседания Высшего межгосударственного совета состоялась церемония подписания двусторонних документов.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписали Договор о союзнических отношениях и приняли Решение первого заседания Высшего межгосударственного совета, а также были подписаны:

– Межправительственное соглашение о трудовой деятельности и защите прав граждан;

– Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2025–2026 годы;

– План практических действий по дальнейшему расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества;

– Протоколы о сотрудничестве в области дошкольного, профессионального, среднего специального, высшего образования и науки;

– «Дорожная карта» культурно-гуманитарного сотрудничества на 2024–2026 годы;

– План действий в сфере туризма на 2024–2026 годы;

– Программа сотрудничества между Министерством юстиции Республики Узбекистан и Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики на 2024–2026 годы;

– Протокол о сотрудничестве между Центром повышения квалификации юристов при Министерстве юстиции Республики Узбекистан и Академией юстиции Министерства юстиции Азербайджанской Республики;

– Соглашение о сотрудничестве между Национальной гвардией Республики Узбекистан и Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики;

– Протокол о сотрудничестве между центрами судебной экспертизы.

В рамках визита также заключены соглашения о сотрудничестве между городами Ташкентом и Баку, Шахрисабзом и Бейлаганом, Джизаком и Губой, другие двусторонние документы.

В тот же день главы двух государств провели совместную встречу с деловыми кругами двух стран, приняли участие в церемонии запуска проектов кооперации (среди них - строительство гостиницы и жилых комплексов в городе Ташкенте, производство строительных материалов в Кашкадарьинской области, создание текстильных кластеров, швейной фабрики и другие проекты в Азербайджане), а также вместе с супругами приняли участие в совместном концерте мастеров искусств двух стран.

УЗИНФОРМ

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