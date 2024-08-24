Глава Узбекистана наградил членов национальной сборной

Глава Узбекистана наградил членов национальной сборной24.08.2024 09:08
ТАШКЕНТ, 24 августа. /УЗИНФОРМ/. 23 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О награждении группы спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов на XXXIII летних Олимпийских играх в городе Париже".
Документом предписывается за выдающийся вклад в поднятие на новый уровень олимпийского движения в стране, популяризацию физической культуры и спорта нашего народа, всесторонне достойное выступление на XXXIII летних Олимпийских играх в городе Париже (Франция) и достижение беспрецедентных в истории нашей Родины результатов благодаря эффективному использованию созданных в республике условий и уделяемому вниманию спортивной сфере, яркое проявление патриотических качеств, стойкости, твёрдой воли и высокого мастерства, большие заслуги в повышении авторитета Нового Узбекистана на международной арене, воспитании у молодого поколения чувства любви к Родине и национальной гордости наградить:
орденом «Эл-юрт ҳурмати»
- Дусматова Хасанбоя Марфжон угли - члена национальной сборной команды Узбекистана по боксу
- Жалолова Баходира Исомиддин угли - члена национальной сборной команды Узбекистана по боксу
- Рашитова Улугбека Исматуллаевича - члена национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо
присвоить почетное звание «Ўзбекистон ифтихори»
- Жамалову Разамбеку Саламбековичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по вольной борьбе
- Келдиёровой Диёре Бахтиёр кизи - члену национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
- Муйдинхужаеву Асадхуже Зохидхужа угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу
- Мулложонову Лазизбеку Хасанжон угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу
- Халокову Абдумалику Анвар угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу
почетное звание «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган спортчи»
- Абдуллаеву Гуломжону Озодовичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по вольной борьбе
- Джураеву Акбару Хуснидилла угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетике
- Осиповой Светлане Валерьевне - члену национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо
- Юсупову Алишеру Халимбоевичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
почетное звание «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган спорт устози»
- Азизову Улугбеку Азим угли - тренеру национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
- Киямовой Нелле Эсхатовне - тренеру национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
- Туйчиеву Алишеру Курбановичу - тренеру по боксу специализированной спортивной школы по спортивным единоборствам Ферганской области
наградить орденом «Фидокорона хизматлари учун»
- Полатова Сакена Джетибаевича - первого заместителя председателя Федерации бокса Узбекистана
- Ташматова Шерзода Рихсибаевича - председателя Ассоциации таэквондо Узбекистана
орденом «Дўстлик»
- Киличева Тулкина Махмуровича - главного тренера национальной сборной команды Узбекистана по боксу
- Тойгонбаева Зиятдинбека Курманбековича - тренера по боксу специализированной спортивной школы по спортивным единоборствам Андижанской области
- Туробоева Музaффaрбека Тоштемир угли - члена национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
- Хана Павла Афанасьевича - тренера национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо
орденом «Соғлом авлод учун» II степени
- Гафурова Даврона Дилмурадовича - тренера по боксу спортивной школы Зангиатинского района, Ташкентская область
- Киличева Фарруха Комиловича - тренера по боксу Чирчикского центра по подготовке к олимпийским и паралимпийским видам спорта, Ташкентская область
- Мансурова Дилшода Исматовича - директора спортивной школы Ташкентского района, Ташкентская область
- Мирзаджанова Фархода Мирхамитовича - тренера национальной сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетике
- Худайберганова Жамшида Исмаиловича - тренера по дзюдо Ургенчского центра по подготовке к олимпийским и паралимпийским видам спорта, Хорезмская область
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