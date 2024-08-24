



Глава Узбекистана наградил членов национальной сборной



ТАШКЕНТ, 24 августа. /УЗИНФОРМ/. 23 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О награждении группы спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов на XXXIII летних Олимпийских играх в городе Париже". Документом предписывается за выдающийся вклад в поднятие на новый уровень олимпийского движения в стране, популяризацию физической культуры и спорта нашего народа, всесторонне достойное выступление на XXXIII летних Олимпийских играх в городе Париже (Франция) и достижение беспрецедентных в истории нашей Родины результатов благодаря эффективному использованию созданных в республике условий и уделяемому вниманию спортивной сфере, яркое проявление патриотических качеств, стойкости, твёрдой воли и высокого мастерства, большие заслуги в повышении авторитета Нового Узбекистана на международной арене, воспитании у молодого поколения чувства любви к Родине и национальной гордости наградить:



орденом «Эл-юрт ҳурмати» Дусматова Хасанбоя Марфжон угли - члена национальной сборной команды Узбекистана по боксу

Жалолова Баходира Исомиддин угли - члена национальной сборной команды Узбекистана по боксу

Рашитова Улугбека Исматуллаевича - члена национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо присвоить почетное звание «Ўзбекистон ифтихори» Жамалову Разамбеку Саламбековичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по вольной борьбе

Келдиёровой Диёре Бахтиёр кизи - члену национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо

Муйдинхужаеву Асадхуже Зохидхужа угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу

Мулложонову Лазизбеку Хасанжон угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу

Халокову Абдумалику Анвар угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу почетное звание «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган спортчи» Абдуллаеву Гуломжону Озодовичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по вольной борьбе

Джураеву Акбару Хуснидилла угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетике

Осиповой Светлане Валерьевне - члену национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо

Юсупову Алишеру Халимбоевичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо почетное звание «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган спорт устози» Азизову Улугбеку Азим угли - тренеру национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо

Киямовой Нелле Эсхатовне - тренеру национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо

Туйчиеву Алишеру Курбановичу - тренеру по боксу специализированной спортивной школы по спортивным единоборствам Ферганской области наградить орденом «Фидокорона хизматлари учун» Полатова Сакена Джетибаевича - первого заместителя председателя Федерации бокса Узбекистана

Ташматова Шерзода Рихсибаевича - председателя Ассоциации таэквондо Узбекистана орденом «Дўстлик» Киличева Тулкина Махмуровича - главного тренера национальной сборной команды Узбекистана по боксу

Тойгонбаева Зиятдинбека Курманбековича - тренера по боксу специализированной спортивной школы по спортивным единоборствам Андижанской области

Туробоева Музaффaрбека Тоштемир угли - члена национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо

Хана Павла Афанасьевича - тренера национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо орденом «Соғлом авлод учун» II степени

Гафурова Даврона Дилмурадовича - тренера по боксу спортивной школы Зангиатинского района, Ташкентская область

Киличева Фарруха Комиловича - тренера по боксу Чирчикского центра по подготовке к олимпийским и паралимпийским видам спорта, Ташкентская область

Мансурова Дилшода Исматовича - директора спортивной школы Ташкентского района, Ташкентская область

Мирзаджанова Фархода Мирхамитовича - тренера национальной сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетике

Худайберганова Жамшида Исмаиловича - тренера по дзюдо Ургенчского центра по подготовке к олимпийским и паралимпийским видам спорта, Хорезмская область УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи