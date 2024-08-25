



Погода в Узбекистане на 26 августа



ТАШКЕНТ, 25 августа. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 26 августа, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 31-33°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.

в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 33-38°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.

в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи