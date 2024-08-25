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Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

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 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
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Глава Узбекистана приветствовал участников и гостей конгресса в Самарканде и Ташкенте
25.08.2024 08:35

ТАШКЕНТ, 25 августа. /УЗИНФОРМ/. С 23 по 26 августа в Ташкенте и Самарканде проходит 8-й конгресс «Наследие великих предков – основа Третьего Ренессанса».

Участников и гостей форума приветствовал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев:

"Уважаемые участники форума!

Дорогие друзья!

Искренне поздравляю всех вас, вносящих достойный вклад в изучение и популяризацию древней истории и богатого культурного наследия Узбекистана, с открытием VIII международного конгресса «Наследие великих предков – основа Третьего Ренессанса».

Безусловно, мы рады, что такие видные деятели науки и искусства, ученые и исследователи, эксперты и реставраторы, музееведы, специалисты десятков других сфер, прибывшие из стран дальнего и ближнего зарубежья, проявляют большой интерес к изучению научного и культурного наследия нашей страны – родины великих мыслителей, сыгравшей выдающуюся роль в зарождении Первого и Второго Восточного ренессанса.

В этом контексте важное значение имеют международные форумы, проводимые Всемирным обществом по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.

Заслуживает особого внимания, что в ходе нынешнего, восьмого конгресса будут обсуждены текущие и перспективные научные программы и планы возводимого Центра исламской цивилизации в Узбекистане – мега-проекта культурно-гуманитарного направления. Принимаемые меры по разработке и реализации программ, проектов по проведению фундаментальных исследований, посвященных достойному вкладу наших великих ученых и мыслителей в развитие мировой науки и цивилизации,       в том числе мусульманской, гуманистической сути священной религии ислам, – все это, несомненно, откроет новые возможности и перспективы нашего сотрудничества.

В рамках подготовленного с вашим участием проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» издано 70 томов книг-альбомов, которые переданы в самые известные библиотеки, вузы и музеи, авторитетные научно-просветительские центры в нашей стране и за рубежом. В продолжение этой работы в дни форума состоится презентация еще 10 новых томов из данной серии, что также станет важным культурным событием.

Пользуясь возможностью, от имени нашего народа и от себя лично выражаю глубокую признательность вам – ученым и исследователям, издателям и журналистам, представителям разных стран, проявившим активность и самоотдачу в деле изучения, сохранения и популяризации древнего и неповторимого культурного наследия нашего народа, а также всем, кто бережно сохраняет его исторические и культурные памятники в разных фондах и коллекциях мира и тесно сотрудничает с узбекскими специалистами.

В связи с этим хочу особо подчеркнуть, что мы видим в вас настоящих друзей Узбекистана и высоко ценим вашу научную и творческую деятельность. Двери наших ведущих научно-исследовательских и образовательных учреждений, особенно Центра исламской цивилизации в Узбекистане, всегда открыты для вас.

В этом уникальном современном центре, отражающем славное прошлое, сегодняшнюю жизнь и великое будущее нашей Родины, будут созданы все условия для проведения научных изысканий и дискуссий, выдвижения актуальных идей и открытий, создания новых научных контентов.

Надеюсь, что в ходе международного конгресса вы глубже ознакомитесь с работой по изучению, сохранению и популяризации памятников культуры, историко-архитектурных ансамблей, уникальных рукописей и книжных фондов нашей страны и выскажете новые предложения и рекомендации по дальнейшему развитию сотрудничества.

Уверен, что все мероприятия форума, научные доклады ученых, их важные инициативы станут весомым вкладом в социально-духовное развитие Нового Узбекистана.

Еще раз поздравляю всех вас с открытием сегодняшнего авторитетного форума, желаю крепкого здоровья и успехов в вашей научной и творческой деятельности.

Добро пожаловать в Узбекистан – одну из колыбелей мировой цивилизации, страну мира и дружбы, науки и просвещения!".

УЗИНФОРМ

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