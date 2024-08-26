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В Самарканде проходит музыкальный фестиваль
26.08.2024 21:32

ТАШКЕНТ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. С 25 по 27 августа в Самарканде проходит 13-й международный музыкальный фестиваль "Шарк тароналари", который организован под эгидой ЮНЕСКО с целью развития духовных и культурных связей между народами.

Участников фестиваля приветствовал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев:

"Уважаемые гости!

Дорогие соотечественники!

Дамы и господа!

Я рад приветствовать всех вас сегодня, в этот замечательный вечер в солнечном Узбекистане, величественном Самарканде – городе, являющемся бесценной жемчужиной нашей Родины.

Выражаю глубокую признательность вам, уважаемым деятелям искусства, почетным гостям, послам зарубежных государств и представителям международных организаций, работникам средств массовой информации, прибывшим на международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари», который проходит под эгидой ЮНЕСКО.

Позвольте заверить вас в моем искреннем к вам уважении и передать приветствия и самые добрые пожелания от всего народа Узбекистана.

Уважаемые участники фестиваля!

Действительно, фестиваль «Шарк тароналари», который проводится после пятилетнего перерыва из-за пандемии, с нетерпением ждали многочисленные представители музыкального искусства и его поклонники. И сегодняшний праздник встречает всех нас своим новым духом и великолепием.

Форум, в тринадцатый раз проводимый в нашей стране, называется «Шарк тароналари» – «Мелодии Востока», однако все мы свидетели того, что сегодня по своей сути и значению он стал фестивалем «Мелодии мира».

Это подтверждает и то, что если в первом фестивале принимали участие представители 31 страны, то в этом году – уже более 400 артистов и ученых из почти 80 государств всех континентов.

Сколько завораживающих, прекрасных мелодий прозвучало за прошедшее время под звездным небом Самарканда! Благодаря нашему форуму сформировавшиеся на древнем Востоке музыкальные ценности завоевали широкое международное признание. Фестиваль открыл имена десятков талантливых певцов и музыкантов, одаренных молодых людей, подарил им крылья для полета, придал их творчеству силу и вдохновение.

Дорогие друзья!

Как и все народы планеты, добросердечный и толерантный узбекский народ высоко ценит мир и спокойствие. Важнейшим принципом внешней политики Нового Узбекистана также является развитие мирных, дружественных и партнерских отношений с разными государствами.

Наряду с фестивалем «Шарк тароналари» в нашей стране регулярно проводятся международные фестивали искусства макома, бахши, ремесленничества, фольклорный и танцевальный фестивали «Буюк ипак йули» и «Лязги», Ташкентский международный кинофестиваль. Они стали своего рода обращенным к человечеству благородным призывом Узбекистана к миру и согласию, дружбе и сплоченности.

В настоящее время этот призыв имеет чрезвычайно важное значение. Сегодня на наших глазах формируется совершенно новая, нестабильная и напряженная геополитическая и геоэкономическая архитектура мира. Между разными странами усиливаются конфликты и противостояние, нарастает недоверие. Внутри обществ проявляется духовный кризис. В нынешнее тревожное время все сложнее сохранять исконные и гуманистические ценности.

В такой непростой ситуации истинное искусство, музыка и литература, берущие начало от священных истоков, воспевающие идеалы гуманизма, должны выйти на арену жизнеутверждающей силой, несущей людям мир и добро, преодолевая границы времени и пространства.

Путь, который мы выберем сегодня, определит наше будущее. Только в мире и дружбе этот древний мир будет жить и процветать. Согласие между людьми, народами и странами укрепляется в первую очередь благодаря вам, творческим деятелям, вашему единодушию и сплоченности, культурному сотрудничеству.

Дорогие друзья!

Посмотрите, как гордо реют флаги над этой величественной площадью! Вы видите здесь символы многих стран и народов. Вся палитра красок, отраженная в них, мелодии и песни, которые вы услышите на фестивале, созвучны благородным мечтам и устремлениям, живущим в душе каждого из нас. Не это ли свидетельство общности корней и происхождения всего человечества?

Сегодня вас, мои дорогие, – послов мира и дружбы, прибывших с разных континентов и считающих достижение таких благих и великих целей смыслом своей жизни, с радостью и открытым сердцем встречают гостеприимные жители Самарканда, весь народ Узбекистана.

Наш народ испокон веков любит и превозносит искусство, видит в музыке волшебную силу человеческой души. Великие мыслители Востока создавали прекрасные произведения о музыкальной науке и ее истории, искусстве макома, музыкальных инструментах. Преемниками этого немеркнущего культурного наследия являемся все мы. А значит наша важнейшая задача – совместно изучать и широко популяризировать это великое наследие, бережно сохранять его для будущих поколений.

В этом плане очередной международный научный конгресс по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия нашей страны с участием известных в мире деятелей науки и культуры, прошедший недавно в Самарканде, стал важным практическим шагом в данном направлении.

Конечно, нас радует, что в ходе конгресса были выдвинуты новые идеи и инициативы, ценные предложения и рекомендации по совершенствованию деятельности Центра исламской цивилизации в Узбекистане, который является уникальным мегапроектом в культурно-гуманитарной жизни нашей страны.

Особенно актуальны сегодня усилия, направленные на раскрытие гуманистической сути священной религии ислам, в очередной раз подтверждающие, что ислам – это прежде всего религия добра, мира, науки, просвещения и культуры, а также на противодействие проявлениям исламофобии.

Пользуясь возможностью, выражаю глубокую признательность истинным друзьям Узбекистана – членам этого конгресса, принимающим участие в сегодняшнем торжестве, за проявленные высокое уважение и внимание к нашей Родине и народу.

Дорогие друзья!

Считаю, что сегодня пришло время создать отдельную энциклопедию и ее виртуальную версию – многофункциональную информационную платформу, отображающие историю и традиции фестиваля «Шарк тароналари», содержащие обширные сведения о богатой и разнообразной музыкальной культуре Востока.

Уверен, что вы примете активное участие в подготовке этой энциклопедии, сборе ценных данных, которые разрозненно хранятся в разных музеях, библиотеках, архивах и фондах мира, создании единой базы и ее передаче будущим поколениям.

Наряду с этим исходя из накопленного в нашей стране положительного опыта в целях дальнейшего расширения масштабов и повышения привлекательности форума предлагаю создать международный Клуб друзей фестиваля «Шарк тароналари».

Как известно, каждый фестиваль открывает для нас все новые и новые музыкальные произведения, исполняемые прекрасные мелодии и песни находят яркий отклик в сердцах поклонников. К сожалению, зачастую эти уникальные мелодии звучат лишь в рамках одного фестиваля и широко не популяризируются в международном масштабе. Поэтому, думаю, вы поддержите мое предложение об организации на известных сценах стран мира больших концертов с участием всех победителей и призеров нашего фестиваля.

Уважаемые участники форума!

Фестиваль «Шарк тароналари», конечно, неслучайно проводится на неповторимой площади Регистан, в легендарном городе Самарканде, столетиями сохраняющем свое очарование и мировую славу «Украшения лика Земли».

Тысячу лет назад известный поэт Востока Абул-Фатх ал-Бусти писал: «Рай в этом мире Самаркандом зовется». Этой справедливой оценки в полной мере достоин не только исторический, но и современный Самарканд.

Самарканд – город, через который в прошлом пролегали важнейшие караванные пути, воплощающий в себе великую историю и культуру, сегодня вновь преображается и с миром приветствует все народы планеты.

Уверен, что гости, прибывшие из-за рубежа на фестиваль, заново откроют для себя Самарканд, будут очарованы сегодняшним обликом этого города, воспетого поэтами и хафизами, а также высокими качествами нашего доброго и гостеприимного народа.

Пользуясь случаем, желаю успешной работы международной научно-практической конференции «Музыкальная культура народов Востока: принципы творческой интеграции в процессах глобализации», которая состоится в рамках фестиваля.

От всей души выражаю искреннюю признательность всем, кто внес вклад в организацию на высоком уровне сегодняшнего праздника искусства, настоящим профессионалам, преданным своему делу мастерам, трудолюбивым и благородным жителям Самарканда.

Пусть мелодии «Шарк тароналари» громко звучат над всем миром, объединяя сердца людей и народы!

Желаю успеха всем участникам фестиваля."

УЗИНФОРМ

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