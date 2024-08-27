Глава Узбекистана провел встречу с парламентской делегацией Беларуси

ТАШКЕНТ, 27 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с официальным визитом в Ташкент делегацией Республики Беларусь во главе с председателем Совета Республики Национального собрания РБ Натальей Кочановой.

В ходе аудиенции были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества по линии парламента, в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения и других.

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