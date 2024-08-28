



Глава Узбекистана встретился с участниками Олимпиады



ТАШКЕНТ, 28 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с представителями спортивной делегации Узбекистана, принимавшей участие в прошедших в Париже XXXIII летних Олимпийских играх. В приветствии спортсменам говорилось: "Уважаемые соотечественники!



Дорогие спортсмены, мои сыновья и дочери!



Уважаемые тренеры и наставники!



Еще раз искренне, от всего сердца поздравляю вас с достойным участием и исторической победой на XXXIII летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.



Этот представительный спортивный форум с участием около 11 тысяч самых именитых спортсменов из более чем 200 государств мира стал для нас богатым на рекорды и беспрецедентные достижения.



Прежде всего надо отметить, что Узбекистан впервые участвовал в Олимпиаде в таком расширенном составе – 90 спортсменов в 19 видах спорта. Особо подчеркну, что наши спортсмены впервые выступили на Олимпийских играх в таких видах спорта, как женская борьба, стрельба из лука, прыжки в воду, футбол.



Как отмечается в авторитетном издании «Financial Times», олимпийские медали и достижения страны в области спорта свидетельствуют об уровне общего развития государства и человеческого развития.



Действительно, проявив большое мужество и стойкость в очень напряженной борьбе, вы завоевали 8 золотых, 2 серебряные, 3 бронзовые медали, и это яркое свидетельство высокого потенциала нашей страны.



Эта историческая победа еще раз показала, на какие великие свершения способна молодежь Нового Узбекистана. Наша страна среди государств-участников заняла 13-е место в общекомандном зачете, 4-е место – в Азии и 1-е место среди тюркских, исламских стран и в Содружестве Независимых Государств. Эти небывалые в истории Узбекистана результаты очень обрадовали всех нас.



Если помните, после токийской Олимпиады мы установили для себя высокую планку, что в следующий раз обязательно войдем в пятнадцать сильнейших команд мира. Тем самым мы не только выразили свои желания и надежды, более того, мы в первую очередь изменили свое отношение к данному вопросу, в течение трех лет серьезно и неустанно трудились, создали для наших спортсменов все условия и в итоге достигли поставленных высоких рубежей.



Мы проявили упорство, стремление, приложили все силы и смогли этого добиться, значит – это нам по плечу!



Конечно, все вы – талантливые спортсмены, опытные тренеры и специалисты – и раньше достигали весомых результатов на многих престижных международных соревнованиях. Вам знакомо чувство победы, умение побеждать. Однако невозможно переоценить значение каждого достижения, каждого высокого показателя на Олимпийских играх. Ведь на столь крупных международных соревнованиях, проходящих раз в четыре года, особенно ярко проявляется, какое внимание в каждой стране уделяется спорту, развитию физического и духовного потенциала нации.



На этой выдающейся арене выступают сильнейшие и самые талантливые спортсмены, лучшие из лучших. Все мы хорошо знаем: чтобы стать среди них победителями, подняться на высшую ступень пьедестала, необходимы многолетние непрерывные тренировки, мобилизация всех сил, мастерство, стальная выдержка и воля.



В этом смысле вы являетесь настоящими героями, отважными сыновьями и дочерьми нашего народа, гордостью нашей Родины. Мы все гордимся вами.



Уважаемые участники встречи!



На прошедших Олимпийских играх представители нашей страны установили целый ряд рекордов.



Например, прежде у нас не было золотой медали по дзюдо. Отважная дзюдоистка Диёра Келдиёрова покорила этот рубеж. Она поборола самых амбициозных соперниц и стала первой в истории летних Олимпийских игр женщиной из Узбекистана, завоевавшей золотую медаль. Таким образом она установила еще один рекорд. Имя нашей спортсменки, родившейся и выросшей в простой семье в Пастдаргомском районе Самаркандской области, прославилось на всю планету. Отечественная и зарубежная пресса писала о ней как о «Диёре, очаровавшей мир».



Еще одна наша смелая девушка Светлана Осипова, завоевав первую серебряную медаль по таэквондо, открыла новую страницу в истории женского спорта страны.



Наши спортсменки впервые завоевали 2 медали на одной Олимпиаде и установили новый рекорд. Спортивный дух и сила воли этих целеустремленных, самоотверженных девушек заслуживают самого высокого признания.



Следует отметить, что Узбекистан впервые завоевал на Олимпийских играх 2 медали по таэквондо. Наша сборная команда зафиксировала наилучший результат в своей истории и заняла 3-е место в общекомандном зачете.



Особенно примечательно, что наш талантливый спортсмен Улугбек Рашитов стал самым молодым двукратным Олимпийским чемпионом по таэквондо в истории Олимпийского движения. До настоящего времени в мире только 4 спортсмена добились такого результата. Став пятым, Улугбек занял среди них достойное место. Несмотря на серьезную травму ноги, в стремительном финальном поединке он мужественно противостоял сильному сопернику и стал героем-победителем.



Вот какие у нас бесстрашные сыновья, в груди которых бьется «львиное» сердце!



Кроме того, нужно отметить, что на нынешних Олимпийских играх Узбекистан удостоился наибольшего в своей истории количества медалей по дзюдо.



Национальная сборная по боксу обновила рекорд страны по количеству золотых олимпийских медалей и в общекомандном зачете заняла 1-е место. В состязаниях среди мужчин из семи золотых медалей пять, обратите внимание, пять, или 71 процент, завоевали наши боксеры.



Не это ли пример настоящего мужества и силы!



Не это ли – новые страницы истории Нового Узбекистана!



Пользуясь случаем, еще раз горячо поздравляю наших талантливых боксеров, являющихся гордостью Узбекистана, – Баходира Жалолова, Хасанбоя Дусматова, Асадхужу Муйдинхужаева, Лазизбека Муллажонова, Абдумалика Халокова с такими славными победами.



Спустя 12 лет мы снова завоевали золотую олимпийскую медаль по вольной борьбе, что также стало историческим успехом. Искренне поздравляем талантливого борца Разамбека Жамалова, желаем ему новых побед.



В успехе нашей сборной есть также большой вклад серебряного призера – тяжелоатлета Акбара Жураева, обладателей бронзовых медалей – борца в вольном стиле Гуломжона Абдуллаева, опытных дзюдоистов Музаффарбека Турабоева и Алишера Юсупова.



В честь наших спортсменов в самом центре Европы, на древней площади Парижа 8 раз прозвучал гимн Узбекистана, флаг нашей страны 13 раз высоко поднимался над ареной.



Честь и хвала нашей отважной молодежи, прославившей Родину на весь мир!



Дорогие соотечественники!



Сегодня жизнь стремительно меняется. Несмотря на имеющиеся трудности, наша страна уверенно идет вперед по всем направлениям.



Такие выдающиеся победы, несомненно, достойны нынешнего развития Нового Узбекистана. Высокими достижениями в Париже вы золотыми буквами вписали свои имена в историю национального спорта. Вы приумножили национальную гордость в сердце каждого из нас. Самое важное, такие яркие победы воодушевляют и еще крепче сплачивают наш народ, становятся для молодежи школой мотивации и мужества.



Несомненно, в этих беспрецедентных достижениях, дорогие спортсмены, неоценим вклад требовательных и самоотверженных тренеров и наставников, специалистов и ответственных руководителей, всего нашего народа, который искренне желал вам успеха.



Уважаемые молодые спортсмены!



В эти дни весь наш народ живет в атмосфере предстоящего праздника Независимости. Ваши славные победы, несомненно, стали достойным подарком к этому самому великому, самому дорогому для всех нас празднику.



Конечно, не каждому выпадает счастье участвовать в Олимпийских играх, которые всегда проходят в духе решительной и бескомпромиссной борьбы. Этого удостаиваются только самые сильные спортсмены с непоколебимой волей.



Мы также искренне поздравляем тех спортсменов Узбекистана, участвовавших в Олимпийских играх, которым немного не хватило удачи. Так, наши спортсменки по художественной гимнастике впервые в истории Олимпийских игр дошли в групповых состязаниях до финального этапа. Они вошли в восьмерку сильнейших команд мира, что, конечно, тоже является важным результатом.



Следует отметить, что впервые в истории страны наши юные футболисты достойно выступили на Олимпиаде против сильнейших команд мира.



Для многих наших спортсменов, хоть и не занявших призовых мест, Олимпийские игры стали своеобразной школой большого опыта, и все мы вправе в будущем ждать от них высоких результатов.



Уважаемые участники встречи!



Хочу еще раз подчеркнуть, что в успешных выступлениях на спортивных аренах Франции также большое значение имели огромное внимание, уделяемое в нашей стране развитию сферы спорта и физического воспитания, Олимпийского движения, созданные соответствующие эффективная система и благоприятные условия, достойное стимулирование молодых спортсменов.



От всей души выражаю благодарность нашим участникам XXXIII летних Олимпийских игр, достойно защищавшим честь Родины, их тренерам и наставникам, всем членам и руководителям спортивной делегации Узбекистана.



В нашей сегодняшней встрече также принимают участие уважаемые родители спортсменов-победителей. Хочу выразить вам особую признательность за то, что вырастили и воспитали таких настоящих патриотов. Большое вам спасибо.



Дорогие соотечественники!



Хотел бы сказать еще обо одном важном моменте.



Большие победы спортсменов Узбекистана вдохновили не только наш народ, но и жителей всего региона. Сердца граждан страны переполняла гордость за то, что благодаря таким достижениям народы Центральной Азии начинают ощущать себя единым целым, стоять плечом к плечу в любых обстоятельствах.



Все мы стали свидетелями того, как узбекский тренер по боксу Акмаль Хасанов помог кыргызскому боксеру Мунарбеку Сейитбек улы и вывел его в финал соревнований, что стало ярким примером отношений дружбы в нашем регионе.



Конечно, отрадно видеть, что политика Узбекистана, строящаяся на принципах добрососедства и региональной идентичности, сегодня проникла в сердца наших народов.



Уважаемые друзья!



Выдающаяся победа олимпийцев Узбекистана вдохновила миллионы соотечественников, в том числе творческую интеллигенцию – поэтов и журналистов, артистов и блогеров. В вашу честь написаны десятки стихов, статей, звучат песни, даже за рубежом.



По случаю этого замечательного события Союзом писателей на днях была издана новая книга под названием «Олимп узра ҳилпирар Ўзбекистон байроғи» («Над Олимпиадой реет флаг Узбекистана»).



Сегодня мы вручаем каждому из вас в качестве памятного подарка эту книгу, рассказывающую о стойкости таких, как вы, героев, и, конечно, выражаем благодарность ее создателям.



Дорогие соотечественники!



В эти дни наши взгляды снова обращены к Франции, проходящим там Паралимпийским играм.



Мы искренне поздравляем с праздником Независимости наших мужественных и стойких спортсменов, ведущих напряженную борьбу на этих престижных международных состязаниях, и желаем им неиссякаемой энергии и успехов.



Пусть им, как и вам, удастся стать олимпийцами-победителями!



Уважаемые участники торжества!



Глубоко проанализировав парижские результаты и сделав необходимые выводы, мы, конечно, должны уже сейчас начать подготовку к очередной Олимпиаде – в 2028 году в Лос-Анджелесе.



Следующая наша главная цель – войти в десятку сильнейших на предстоящей Олимпиаде.



Например, на парижской Олимпиаде разыгрывалось 329 комплектов медалей по 32 видам спорта. Обратите внимание, в плавании, по прыжкам в воду, в синхронном плавании, водном поло – 49, легкой атлетике – 48, гребле на байдарке и каноэ – 30, велоспорте – 22, в стрельбе и стрельбе из лука – 20, гимнастике – 14 медалей.



По всем этим видам спорта у нас есть спортивные федерации и соответствующая база для подготовки к соревнованиям. Что самое важное, у нас также достаточно талантливых спортсменов в этих направлениях.



Однако то, что по легкой атлетике мы получили лишь 5 лицензий, по водным видам спорта – всего 4 и в соревнованиях по таким видам спорта, как теннис, настольный теннис, бадминтон, стрельба, наши спортсмены вообще не участвовали, должно заставить нас серьезно задуматься.



Никто не вправе упрекать наших спортсменов по поводу итогов парижской Олимпиады. Каждый старался изо всех сил, и мы, безусловно, благодарны им.



Основная претензия – к спортивным федерациям. Прежде всего, не было ожидаемых результатов в таких командных видах спорта, как хоккей на траве, баскетбол, гандбол, регби, водное поло. Пока не задействованы имеющиеся возможности в греко-римской борьбе, конном спорте, современном пятиборье, триатлоне, фехтовании, гребле, велоспорте.



У нас впереди еще четыре года. Думаю, руководители спортивных федераций, в адрес которых сегодня были высказаны критические замечания, сделают для себя соответствующие выводы и проведут достойную подготовку к предстоящей Олимпиаде в Лос-Анджелесе.



Мы уделим внимание развитию каждого олимпийского вида спорта. С этой целью будут приняты отдельные программы по подготовке спортсменов в следующие четыре года. По каждому направлению будут привлечены квалифицированные специалисты из-за рубежа по спортивной медицине, фармакологии, диетологии, психологии и инженерии. На основе передового зарубежного опыта будет создана особая система соревнований и тренировок в «Олимпийском городке».



В каждом регионе по каждому спортивному направлению будут созданы такие специализированные спортивные учреждения, как школы Баходира Жалолова, Оксаны Чусовитиной. Кроме того, на местах будет внедрена специальная программа по выявлению новых талантов в махаллях, их подготовке к международным соревнованиям на основе адресной селекции.



Одним словом, Узбекистан должен быть достойно представлен на Олимпийских играх как страна не только борцов-богатырей, но также наездников и бегунов, стрелков и фехтовальщиков, гимнастов и пловцов, футболистов и теннисистов, марафонцев и велогонщиков.



Для этого в республике имеется необходимая спортивная инфраструктура. Следует закрепить отечественных и зарубежных тренеров, подготовивших высококвалифицированных спортсменов по этим направлениям, за 15 центрами олимпийской и паралимпийской подготовки, 6 республиканскими школами высшего спортивного мастерства, 56 специализированными спортивными школами.



Премьер-министру А.Арипову, министру спорта А.Икрамову вместе с руководителями спортивных федераций – в течение месяца внести ежемесячные планы и комплексные предложения.



Еще один важный вопрос. Развитие массового спорта должно стать неотъемлемой частью национального Олимпийского движения. Поэтому поручается в течение месяца разработать предложения по дальнейшему развитию массового спорта в стране.



Убежден: если мы реализуем все необходимые меры, четко их наметив и тщательно подготовившись, то на следующих Олимпийских играх обязательно достигнем поставленной цели.



Дорогие соотечественники!



На днях я подписал Указ о награждении группы победителей и призеров XXXIII летних Олимпийских игр, тренеров и членов спортивной делегации нашей страны.



Еще раз от всего сердца поздравляю вас с выдающимися результатами, которые вы показали на парижской Олимпиаде, и высокими государственными наградами.



Желаю вам здоровья, счастья и новых больших побед!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи