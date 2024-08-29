



Глава государства совершил рабочую поездку по столице



ТАШКЕНТ, 29 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предпринял рабочую поездку по Ташкенту, чтобы ознакомиться с проводимой работой по развитию инфраструктуры города. Программа поездки включала посещение нового комплекса зданий Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, Университета общественной безопасности и ознакомление с обновленной Ташкентской кольцевой дорогой, которая была расширена и реконструирована. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи