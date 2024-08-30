



Проведен разговор глав Узбекистана и Беларуси



ТАШКЕНТ, 30 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. В ходе переговоров президенты рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также глава Узбекистана поздравил коллегу с юбилеем, пожелав ему крепкого здоровья и больших успехов, благополучия и процветания дружественному белорусскому народу. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи