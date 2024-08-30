Проведен разговор глав Узбекистана и Беларуси

Проведен разговор глав Узбекистана и Беларуси30.08.2024 15:54
ТАШКЕНТ, 30 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
В ходе переговоров президенты рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также глава Узбекистана поздравил коллегу с юбилеем, пожелав ему крепкого здоровья и больших успехов, благополучия и процветания дружественному белорусскому народу.
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