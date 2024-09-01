



Глава государства поздравил узбекистанцев



ТАШКЕНТ, 1 сентября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Дня независимости Республики. В поздравлении говорится: "Дорогие соотечественники!



Уважаемые гости!



Дамы и господа!



Искренне, от всего сердца поздравляю вас, весь наш многонациональный народ с сегодняшним великим праздником, выражаю вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.



С Днем независимости!



Дорогие друзья!



В эти волнующие минуты мы все еще глубже осознаем огромное, историческое значение нашего бесценного достояния – национальной независимости.



Именно благодаря независимости возродилась наша национальная государственность. Узбекистан вступил в новую историческую эпоху. Именно благодаря независимости мы заняли достойное место в мировом сообществе. И мы вправе этим гордиться.



В столь радостный день мы, конечно, с благодарностью вспоминаем наших отцов и дедов, патриотов, боровшихся за независимость Родины.



Это – наши великие предки джадиды, которые вели народ по пути прогресса и отдали свои жизни во имя свободы нации.



Это – наши герои, которые даже в самых сложных условиях оставались преданными идеям национального суверенитета и независимости.



Опираясь на их благородные идеи и принципы, сегодня мы строим фундамент новой жизни, нового общества.



Мы никогда не забудем имена этих самоотверженных личностей!



Память о них всегда будет жить в наших сердцах.



Уважаемые участники торжества!



В последние годы мы сделали огромные шаги по пути строительства Нового Узбекистана. В каждом нашем деле, каждом достижении ярко проявляется великая сила независимости.



Наша страна открывается миру, и мир открывается нам. Множится число наших друзей и партнеров в регионе и на всей планете.



За последние 7 лет по инициативе Узбекистана Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций было принято более 10 специальных резолюций, в том числе в этом году – 4.



По прогнозам Всемирного банка, в нынешнем году рост валового внутреннего продукта страны составит 5,3 процента. Этот показатель выше, чем у многих государств. По данным Международного валютного фонда, в 2023 году в Узбекистане он впервые превысил 100 миллиардов долларов.



Все наши реформы глубоко проникнуты благородной идеей «Во имя интересов и достоинства человека, во имя счастья народа!»



Успехи в экономике позволили нам с сентября этого года повысить размеры пенсий и пособий, с октября – заработную плату работникам бюджетных организаций, медицинским работникам и педагогам.



У наших людей укрепляется гражданская позиция, чувство сопричастности к решению жизненных для общества проблем. Принимая активное участие в проекте «Инициативный бюджет», граждане самостоятельно решают вопросы финансирования махаллей и социальных объектов. Так, за прошедший период на реализацию более 13 тысяч проектов, одобренных населением, было выделено 11 триллионов сумов.



Мы усилили работу по охране окружающей среды, бережному использованию природных ресурсов, в том числе переходу на современные системы рационального водопользования.



В стране продолжается реализация программы «Яшил макон». Особенно успешно идут работы по лесопосадкам на высохшем дне Аральского моря. Самое важное, что эти масштабные меры способствуют предотвращению распространения по региону пыли и соли.



Дорогие соотечественники!



Наша целеустремленная молодежь вносит достойный вклад в строительство Нового Узбекистана.



Это нашло подтверждение и на прошедших в Париже XXXIII летних Олимпийских играх. На этих крупнейших в мире спортивных соревнованиях представители Узбекистана завоевали 8 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.



Особенно ярко проявили себя наши отважные боксеры Баходир Жалолов, Хасанбой Дусматов, таэквондист Улугбек Рашитов, удостоившиеся высокого звания двукратных олимпийских чемпионов. Они открыли новую славную страницу в истории национального спорта.



Настоящий героизм продемонстрировали на парижских аренах и наши олимпийские чемпионы Диёра Келдиёрова, Лазизбек Муллажонов, Абдумалик Халоков, Асадхужа Муйдинхужаев, Разамбек Жамалов, серебряные призеры Светлана Осипова, Акбар Жураев, обладатели бронзовых медалей Алишер Юсупов, Музаффарбек Турабоев и Гуломжон Абдуллаев.



Слава нашим спортсменам-победителям, добившимся рекордных, поистине беспрецедентных в истории Узбекистана результатов!



Безусловно, победы наших олимпийцев на спортивных аренах Парижа стали достойным подарком народу Узбекистана к празднику Независимости.



Пользуясь случаем, позвольте от имени нашего народа еще раз сердечно поздравить спортсменов-мастеров, которые высоко подняли флаг Родины на парижской Олимпиаде, а также их родителей, наставников и тренеров.



В эти дни из Парижа вновь и вновь приходят радостные вести. Наши паралимпийцы также делают достойные подарки народу Узбекистана к празднику.



Подлинные мастера спорта Асила Мирзаёрова, Кудратулла Маруфхужаев и Элбек Султонов завоевали золотые медали, Зиёдахон Исокова и Кубаро Хакимова – серебряные, а Муслима Одилова, Толиббой Йулдошев и Мохигул Хамдамова – бронзовые медали.



Вот какие у нас герои-спортсмены! Честь и хвала им! От всего сердца поздравляем наших смелых и самоотверженных юношей и девушек.



Мы все уверены, что, вдохновившись достижениями своих товарищей, паралимпийцы Узбекистана добьются высоких результатов и вернуться на Родину с большими победами.



Дорогие друзья!



Нынешнее чрезвычайно сложное и тревожное время ставит перед нами все новые испытания и проблемы. Но какой бы непростой ни была жизнь, мы последовательно продолжим демократические реформы, мобилизуя все наши силы и возможности на благо народа, во имя укрепления мира и стабильности в стране.



Мы и впредь будем уделять огромное внимание обеспечению Вооруженных Сил современными видами вооружения и техники, повышению их боевого и духовного потенциала.



Но сохранение мира не должно оставаться лишь делом военнослужащих. Это – священный долг для всех нас, для каждого гражданина Узбекистана.



Главная наша ценность – мир и стабильность.



Сила нашей страны – в единстве народа.



Уважаемые соотечественники!



Сегодня в построении Нового Узбекистана основное внимание мы уделяем пяти приоритетным направлениям. Это прежде всего формирование системы качественного образования, развитие бизнеса, создание свободной от коррупции справедливой судебной системы, кардинальное улучшение здравоохранения, обеспечение экологической устойчивости.



Решение всех наших проблем, ответы на все вопросы – только в образовании. Ключ, открывающий все двери, – это образование и воспитание.



Мы приняли большую программу по реформированию школьного образования. Отдельное внимание уделяем глубокому изучению родного языка и литературы. В целях качественного обучения детей иностранным языкам приглашаем из-за рубежа носителей языков. Учащиеся школ обеспечиваются современными учебниками, созданными на основе передового мирового опыта.



Открывая в стране филиалы ведущих зарубежных вузов, мы поставили задачу превратить Узбекистан в крупный образовательный центр. Наша молодежь, стремясь внести вклад в развитие и процветание родной страны, получает образование и опыт также в зарубежных университетах. Мы создадим для молодых еще больше возможностей, в том числе посредством фонда «Эл-юрт умиди».



Особое внимание нам нужно уделить тому, чтобы женщины и девушки получали знания, овладевали профессиями.



Обращаясь к уважаемым родителям, призываю: учите своих дочерей, помогите им осуществить их мечты и надежды!



Как говорили великие умы древности, если выучить сына – образованным будет один человек, если выучить дочь – образованной станет вся семья, все общество.



Сегодня я хочу обратиться также к молодежи Узбекистана.



Дорогие юноши и девушки, именно в вас мы видим будущее страны, воплощение всех наших благородных устремлений. Желаем вам достичь высоких рубежей в разных сферах и своими успехами еще больше прославлять нашу страну во всем мире.



Ставьте перед собой высокие цели, вы способны на великие дела!



Всегда верьте в свои силы, знания и потенциал!



Наше государство, народ, Президент всегда окажут вам содействие, поддержат вас на этом пути.



Уважаемые участники торжества!



Мы последовательно продолжим работу по вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию.



Поэтапно отменим монопольные права и льготы отдельных компаний и обеспечим предоставление всем равных прав. В этом году мы приняли постановление о ликвидации 17 видов государственной монополии в сферах энергетики, нефти и газа, водного хозяйства, дорожного строительства, железнодорожного и воздушного транспорта. Мы будем продолжать эту работу, чтобы превратить страну в неотъемлемую часть международного торгового пространства.



Еще один актуальный вопрос – обеспечение населения достойными рабочими местами. В этом мы опираемся на предпринимателей и впредь будем расширять их поддержку. Ежегодно мы проводим большой диалог с предпринимателями. Находим решение волнующих их проблем, принимаем соответствующие постановления для поддержки сферы.



Само время требует от предпринимателей мыслить широко, создавать продукцию, способную конкурировать на мировых рынках. Желаем им успехов на этом пути.



Дорогие соотечественники!



Мы – большой, 37-миллионный народ. Сегодня Узбекистан по численности населения входит в ряд 40 крупных государств мира. Своими реформами, трудом, знаниями и талантом мы должны превратить эту цифру в мощный потенциал.



Учитывая ограниченность наших возможностей в выходе к морю, необходимо больше внимания уделять креативным сферам и последовательно их развивать. В мире много стран, которые ежегодно получают многомиллиардные доходы от экспорта креативной промышленной продукции. Поэтому мы будем всесторонне стимулировать предпринимателей-изобретателей, особенно молодых, организовавших производство такой продукции.



Уважаемые друзья!



Восемь лет назад приоритетным направлением внешней политики Узбекистана мы определили Центральную Азию. На этой основе кардинально улучшили дружественные отношения с соседями.



Благодаря нашим общим неустанным усилиям мечта о Новой Центральной Азии, где страны стабильно развиваются, царят мир и согласие, становится реальностью. Наш регион динамично развивается как один из центров экономического роста и инвестиционной активности.



На основе сегодняшних уникальных исторических возможностей мы должны создать в Центральной Азии всесторонне здоровую политическую атмосферу, свободное и безопасное будущее для следующих поколений.



Наряду с этим мы поднимем на новый уровень равноправные и взаимовыгодные отношения со всеми государствами мира.



Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность участвующим в сегодняшнем торжестве нашим зарубежным друзьям и партнерам, представителям дипломатического корпуса, поддерживающим наши инициативы, направленные на устойчивое развитие Нового Узбекистана.



Уважаемые участники торжества!



Страна стоит на пороге важного политического события. 27 октября пройдут выборы в Олий Мажлис Республики Узбекистан и представительные органы власти на местах.



Нынешние выборы состоятся в общественно-политической атмосфере, которую определила обновленная Конституция, на основе смешанной избирательной системы, как в развитых государствах. Закреплено, что женщины должны составлять не менее сорока процентов всех кандидатов в депутаты, выдвинутых политическими партиями.



Уверен, что предстоящие выборы пройдут в полном соответствии с международными избирательными стандартами и национальным избирательным законодательством, в условиях сильной конкуренции.



Пользуясь возможностью, призываю наш народ принять в них активное участие и проголосовать за Новый Узбекистан, свободную и процветающую жизнь, счастливое будущее детей.



Дорогие соотечественники!



Наше стремительное время требует от нас ставить перед собой все более высокие цели. Сегодня наша главная задача – добиться того, чтобы независимое государство и свободное общество, которое мы создавали своими силами и потенциалом, было еще более прекрасным и благоустроенным.



Это – высокий рубеж, достойный неустанного труда.



Это – яркая, славная цель, которой стоит посвятить жизнь.



Убежден, что все мы еще больше сплотимся, мобилизуем все свои знания, опыт, силы и энергию и обязательно достигнем этих целей, обязательно построим наше прекрасное будущее – Новый Узбекистан!



С сыновней любовью низко кланяюсь нашему мужественному и великодушному народу, который объединился вокруг этой благородной идеи и поддерживает наши реформы, своим самоотверженным трудом созидает новую жизнь.



Еще раз от всей души поздравляю вас, весь наш народ с 33-й годовщиной государственной независимости.



Да здравствует Республика Узбекистан!



Да здравствует народ Узбекистана!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи