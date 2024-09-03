Глава государства провел разговор с паралимпийским чемпионом

ТАШКЕНТ, 3 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Бобуром Омоновым, который представляет страну на проходящих в Париже Паралимпийских играх, завоевавшим золотую медаль в толкании ядра.

В ходе беседы глава государства поздравил Бобура Омонова с почетным званием двукратного паралимпийского чемпиона и обновлением установленного им же в 2021 году рекорда Паралимпиады, пожелал успехов остальным членам национальной сборной.

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