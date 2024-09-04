В Ташкенте открылась Международная конференция по борьбе с терроризмом и экстремизмом

ТАШКЕНТ, 4 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте начала работу Международная конференция Содружества Независимых Государств по борьбе с терроризмом и экстремизмом, которая проводится совместно с Международной научно-практической конференцией Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).

Для участия в мероприятиях, организованных Службой государственной безопасности Республики Узбекистан, Антитеррористическим центром государств – участников СНГ и Региональной антитеррористической структурой ШОС, в страну прибыли делегации 20 государств – участников СНГ и государств – членов ШОС (Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Туркменистана), государств – наблюдателей при ШОС (Афганистана, Монголии) и государств – партнеров по диалогу ШОС (Египта, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции), а также структур ШОС, СНГ, ООН и других международных организаций.

Гостей и участников конференции приветствовал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев:

"Уважаемые участники конференции!



Дамы и господа!



Искренне приветствую всех участников и гостей объединенной конференции Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества и Антитеррористического центра Содружества Независимых Государств, посвященной укреплению партнерства в противодействии терроризму и экстремизму.



Организация этого важного международного форума совместно с такими авторитетными региональными структурами, как ШОС и СНГ, вновь подтверждает общую приверженность и стремление развивать практическое взаимодействие в деле обеспечения мира, безопасности и стабильности в нашем обширном регионе.



Особо отмечу, что нынешняя конференция является востребованной площадкой для обмена накопленным опытом и знаниями, выработки рекомендаций и предложений по дальнейшей координации усилий в борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности.



В повестку дня включены актуальные вопросы изучения лучших национальных практик, налаживания эффективных механизмов контртеррористического сотрудничества, научно-образовательного обмена, формирования действенных инструментов по недопущению распространения идеологии экстремизма и радикализма, задачи по пресечению «отмывания» денег и финансирования терроризма.



Уверен, что совместные антитеррористические учения «Восток – Антитеррор – 2024», которые завтра впервые пройдут в нашей стране, также послужат расширению практического взаимодействия и повышению потенциала подразделений специального назначения в борьбе с общими угрозами безопасности.



Уважаемые участники форума!



К сожалению, повышение геополитической напряженности и эскалация конфликтов, дефицит взаимного доверия между ведущими государствами, снижение роли глобальных институтов безопасности негативно влияют на развитие открытого и эффективного международного сотрудничества в противодействии угрозам терроризма и экстремизма.



При этом усиливаются риски и вызовы в киберпространстве, когда противоправная деятельность, активная работа по вербовке и радикализации все больше осуществляется посредством интернет-сетей и каналов, не признающих национальных границ и законодательных норм.



Как следствие, сегодня все чаще представители наиболее уязвимых слоев населения, включая нашу молодежь и трудовых мигрантов, становятся жертвами «онлайн зомбирования», вовлекаются в различные незаконные группировки и совершают преступления.



В этой связи важнейшими задачами являются дальнейшее совершенствование нормативной базы и реализация совместных практических мероприятий в рамках деятельности РАТС ШОС и Антитеррористического центра СНГ, направленных на повышение эффективности международного сотрудничества в предотвращении и оперативном реагировании на такие вызовы и угрозы.



Подчеркну, что наша Национальная стратегия по противодействию терроризму и экстремизму базируется на всеобъемлющем, инклюзивном и системном подходе, который сочетает применение профилактических, превентивных мер и практическое реагирование. Приоритетами в этой работе являются укрепление атмосферы взаимопонимания и развитие открытого диалога в обществе, всемерная поддержка образования, создание рабочих мест и обеспечение надежной социальной защиты населения.



При этом фундаментальной основой противодействия терроризму и экстремизму мы считаем защиту и продвижение прав и свобод человека, неукоснительное соблюдение принципа верховенства закона.



В настоящее время в Узбекистане продолжается реализация Национальной стратегии по противодействию терроризму и экстремизму, проводится большая работа по поддержке и раскрытию потенциала молодежи, осуществляются мероприятия по адаптации к мирной жизни лиц, возвращенных из «горячих точек».



В этом году совместно с Контртеррористическим управлением ООН создан Региональный экспертный совет по вопросам реабилитации и реинтеграции, принята новая «дорожная карта» полномасштабного партнерства.



В заключение хотел бы особо отметить, что тесное сотрудничество и эффективная координация работы спецслужб наших стран и далее будет приоритетным направлением межгосударственного взаимодействия в целях обеспечения прочного мира и стабильности в регионе.



Желаю всем участникам конференции плодотворных дискуссий и успехов."

УЗИНФОРМ