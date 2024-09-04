advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
05.09.2024 / 07:51 msk / 09:51 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

19.4% (13)  - Положительно
 4.5% (3)  - Более положительно, чем отрицательно
 22.4% (15)  - Нейтрально
 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
 16.4% (11)  - Отрицательно
 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 67     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


В Ташкенте открылась Международная конференция по борьбе с терроризмом и экстремизмом
04.09.2024 09:46

ТАШКЕНТ, 4 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте начала работу Международная конференция Содружества Независимых Государств по борьбе с терроризмом и экстремизмом, которая проводится совместно с Международной научно-практической конференцией Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).

Для участия в мероприятиях, организованных Службой государственной безопасности Республики Узбекистан, Антитеррористическим центром государств – участников СНГ и Региональной антитеррористической структурой ШОС, в страну прибыли делегации 20 государств – участников СНГ и государств – членов ШОС (Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Туркменистана), государств – наблюдателей при ШОС (Афганистана, Монголии) и государств – партнеров по диалогу ШОС (Египта, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции), а также структур ШОС, СНГ, ООН и других международных организаций.

Гостей и участников конференции приветствовал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев:

"Уважаемые участники конференции!

Дамы и господа!

Искренне приветствую всех участников и гостей объединенной конференции Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества и Антитеррористического центра Содружества Независимых Государств, посвященной укреплению партнерства в противодействии терроризму и экстремизму.

Организация этого важного международного форума совместно с такими авторитетными региональными структурами, как ШОС и СНГ, вновь подтверждает общую приверженность и стремление развивать практическое взаимодействие в деле обеспечения мира, безопасности и стабильности в нашем обширном регионе.

Особо отмечу, что нынешняя конференция является востребованной площадкой для обмена накопленным опытом и знаниями, выработки рекомендаций и предложений по дальнейшей координации усилий в борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности.

В повестку дня включены актуальные вопросы изучения лучших национальных практик, налаживания эффективных механизмов контртеррористического сотрудничества, научно-образовательного обмена, формирования действенных инструментов по недопущению распространения идеологии экстремизма и радикализма, задачи по пресечению «отмывания» денег и финансирования терроризма.

Уверен, что совместные антитеррористические учения «Восток – Антитеррор – 2024», которые завтра впервые пройдут в нашей стране, также послужат расширению практического взаимодействия и повышению потенциала подразделений специального назначения в борьбе с общими угрозами безопасности.

Уважаемые участники форума!

К сожалению, повышение геополитической напряженности и эскалация конфликтов, дефицит взаимного доверия между ведущими государствами, снижение роли глобальных институтов безопасности негативно влияют на развитие открытого и эффективного международного сотрудничества в противодействии угрозам терроризма и экстремизма.

При этом усиливаются риски и вызовы в киберпространстве, когда противоправная деятельность, активная работа по вербовке и радикализации все больше осуществляется посредством интернет-сетей и каналов, не признающих национальных границ и законодательных норм.

Как следствие, сегодня все чаще представители наиболее уязвимых слоев населения, включая нашу молодежь и трудовых мигрантов, становятся жертвами «онлайн зомбирования», вовлекаются в различные незаконные группировки и совершают преступления.

В этой связи важнейшими задачами являются дальнейшее совершенствование нормативной базы и реализация совместных практических мероприятий в рамках деятельности РАТС ШОС и Антитеррористического центра СНГ, направленных на повышение эффективности международного сотрудничества в предотвращении и оперативном реагировании на такие вызовы и угрозы.

Подчеркну, что наша Национальная стратегия по противодействию терроризму и экстремизму базируется на всеобъемлющем, инклюзивном и системном подходе, который сочетает применение профилактических, превентивных мер и практическое реагирование. Приоритетами в этой работе являются укрепление атмосферы взаимопонимания и развитие открытого диалога в обществе, всемерная поддержка образования, создание рабочих мест и обеспечение надежной социальной защиты населения.

При этом фундаментальной основой противодействия терроризму и экстремизму мы считаем защиту и продвижение прав и свобод человека, неукоснительное соблюдение принципа верховенства закона.

В настоящее время в Узбекистане продолжается реализация Национальной стратегии по противодействию терроризму и экстремизму, проводится большая работа по поддержке и раскрытию потенциала молодежи, осуществляются мероприятия по адаптации к мирной жизни лиц, возвращенных из «горячих точек».

В этом году совместно с Контртеррористическим управлением ООН создан Региональный экспертный совет по вопросам реабилитации и реинтеграции, принята новая «дорожная карта» полномасштабного партнерства.

В заключение хотел бы особо отметить, что тесное сотрудничество и эффективная координация работы спецслужб наших стран и далее будет приоритетным направлением межгосударственного взаимодействия в целях обеспечения прочного мира и стабильности в регионе.

Желаю всем участникам конференции плодотворных дискуссий и успехов."

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
ОДКБ в контексте трансграничных логистических регионов
Мультимодальный Международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг» связывает север Европы...
Зона свободной экономики: первые успешные шаги
В декабре 2008 года на карте Узбекистана появилась территория площадью 500 га, на которой предпринимательская деятельность...
Экономические пути преодоления региональной конфликтогенности в контексте современного мирового кризиса
В современном мире существуют сотни конфликтогенных регионов.
O'zbek velosipedchilari Tour De France ishtirokchilari bo'lishadi
O'zbekiston velosport Federatsiyasi to'rtta litsenziyani qo'lga kiritdi.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Российская Федерация и Узбекистан подписали соглашение о строительстве атомной станции малой мощности
Обзор прессы с 27 мая по 2 июня
31.05.2024
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной открытию памятника Народному артисту Узбекистана Батыру Закирову
Обзор прессы с 13 по 19 мая
17.05.2024
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
Обзор прессы с 11 по 17 сентября
15.09.2023
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на первом саммите глав государств Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Залива
Обзор прессы с 17 по 23 июля
20.07.2023
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ