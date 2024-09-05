



Ташкент посетила делегация Турции



ТАШКЕНТ, 5 сентября. /УЗИНФОРМ/. 4 сентября руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим с визитом в Ташкент во главе представительной делегации заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Нухом Йылмазом. В формате очередного раунда двусторонних межмидовских политконсультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества обеих стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи