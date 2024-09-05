Ташкент посетила делегация Турции

Ташкент посетила делегация Турции05.09.2024 09:37
ТАШКЕНТ, 5 сентября. /УЗИНФОРМ/. 4 сентября руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим с визитом в Ташкент во главе представительной делегации заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Нухом Йылмазом.
В формате очередного раунда двусторонних межмидовских политконсультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества обеих стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
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