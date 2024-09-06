МИД Узбекистана посетил глава РЦПДЦА ООН

МИД Узбекистана посетил глава РЦПДЦА ООН06.09.2024 06:43
ТАШКЕНТ, 6 сентября. /УЗИНФОРМ/. 4 сентября руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим с визитом в Ташкент специальным представителем Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Кахой Имнадзе.
Встреча была посвящена обсуждению вопросов развития двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения безопасности.
УЗИНФОРМ