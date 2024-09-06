



МИД Узбекистана посетил глава РЦПДЦА ООН



ТАШКЕНТ, 6 сентября. /УЗИНФОРМ/. 4 сентября руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим с визитом в Ташкент специальным представителем Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Кахой Имнадзе. Встреча была посвящена обсуждению вопросов развития двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения безопасности. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи