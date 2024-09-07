Ташкент посетил глава ФАО

ТАШКЕНТ, 7 сентября. /УЗИНФОРМ/. 5 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с визитом в Ташкент для участия в Международном форуме по продовольственной безопасности и целям устойчивого развития для стран, не имеющих выхода к морю, генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюем.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели вопросы углубления двустороннего сотрудничества в сферах сельского и водного хозяйства и АПК, обеспечения продовольственной безопасности.

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