



Глава Узбекистана отправился в столицу Казахстана



НОВОСТИ В МИРЕ, 8 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Республику Казахстан по приглашению главы РК Касым-Жомарта Токаева. Целью поездки является участие в открывающихся сегодня в Астане V Всемирных играх кочевников, в которых примут участие 2 тысячи спортсменов из 90 стран мира. Соревнования будут проводиться по 21 виду спорта. Помимо спортивной программы, также предусмотрены научная и культурная программы. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи