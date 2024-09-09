Глава Узбекистана принял участие в церемонии открытия 5-х Игр кочевников в Астане

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 сентября. /УЗИНФОРМ/. 8 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в качестве почетного гостя принял участие в прошедшей в столице Казахстана на стадионе «Астана арена» торжественной церемонии открытия V Всемирных игр кочевников, в которых примут участие 2 тысячи спортсменов из 90 стран мира. Соревнования будут проводиться по 21 виду спорта.

Основные соревнования пройдут на стадионе «Астана арена», ипподроме «Қазанат», в ледовом дворце «Алау», дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова, гостинично-спортивном комплексе «Думан». Представители Узбекистана выступят в таких видах, как кураш, алыш, перетягивание каната, стрельбы из лука, скачки, состязаниях силачей и других.

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