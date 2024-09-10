



Погода в Узбекистане на 11 сентября



ТАШКЕНТ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 сентября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 29-31°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 27-32°.

в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 27-32°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 29-34°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 24-29°.

в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 17-22°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи