Погода в Узбекистане на 11 сентября

Погода в Узбекистане на 11 сентября10.09.2024 11:33
ТАШКЕНТ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 сентября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 29-31°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 27-32°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 27-32°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 29-34°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 24-29°.
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в горных районах Республики:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 17-22°.
УЗИНФОРМ