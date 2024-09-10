Узбекистан посетил глава правительства РФ

ТАШКЕНТ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/. 9 сентября в Узбекистан во главе представительной делегации прибыл с визитом председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Целью визита явилось участие в 5-м совместном заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран, в ходе которого были обсуждены вопросы развития межгосударственного взаимодействия по всему спектру приоритетных направлений. В частности, была достигнута договоренность об увеличении объемов товарооборота до 30 млрд долларов, углублении сотрудничества в сферах транспорта и транзита, горно-металлургической, энергетической, химической, аграрной, электротехнической, текстильной и других отраслях, в сфере цифровизации и искусственного интеллекта, сферах медицины, туризма, образования и других.

Также прозвучала информация, что с 24 сентября возобновится движение пассажирских поездов между Москвой и Ташкентом.

По итогам заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств Российской Федерации и Республики Узбекистан были подписаны:

Совместное коммюнике по итогам пятого заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана;

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о взаимодействии по вопросам реализации проекта организации ускоренных железнодорожных перевозок «Агроэкспресс»;

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан об информационном взаимодействии в целях передачи сведений о кодах маркировки лекарственных препаратов (лекарственных средств) для медицинского применения;

Протокол о намерениях между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством здравоохранения Республики Узбекистан в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских кадров.

В тот же день Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетили ООО «Texnopark» в Ташкенте, посетили мемориальный комплекс «Парк Победы» и возложили цветы к монументу «Ода стойкости».

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