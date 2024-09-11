В Ташкент прибыл новый посол ЕС

ТАШКЕНТ, 11 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Европейского Союза Тойво Клаар.

В ходе визита посол вручил главе ведомства копии своих верительных грамот, а также были обсуждены приоритетные вопросы дальнейшего развития сотрудничества Узбекистана и ЕС, в том числе во взаимодействии с другими странами Центральной Азии.

С марта 2021 года по июль текущего послом ЕС в Ташкенте работала Шарлотт Адриан.

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