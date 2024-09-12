В Ташкент прибыла делегация Турции

ТАШКЕНТ, 12 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистан прибыла с визитом представительная делегация Турецкой Республики в составе министра иностранных дел Хакана Фидана, министра внутренних дел Али Ерликая и директора Национальной разведывательной службы этой страны Ибрахима Калына..

В рамках визита делегация провела встречу с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым, приняла участие во встрече в формате 3+3 с участием глав министерств иностранных и внутренних дел, а также специальных служб обеих стран, а также была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сфере обеспечения безопасности и борьбы с угрозами современности, а также был рассмотрен ход реализации достигнутых ранее договоренностей на различных уровнях.

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