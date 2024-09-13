В Ташкент прибыл новый посол Уругвая

ТАШКЕНТ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава ведомства иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим в Ташкент для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Восточной Республики Уругвай (с резиденцией в Москве) Даниэлем Рубеном Кастильосом Гомесом.

В ходе переговоров посол вручил главе МИД копии своих верительных грамот, а также были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Даниэль Кастильос Гомес с сентября 2022 года также возглавляет посольство Уругвая в России. С апреля 2019 года послом Уругвая в Узбекистане работал Энрике Хуан Дельгадо Хента.

Дипломатические отношения между Узбекистаном и Уругваем были установлены 25 мая 1998 года.

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