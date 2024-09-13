В Узбекистан прибыл новый посол Бенина

ТАШКЕНТ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава ведомства иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим в Ташкент для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Бенин (с резиденцией в Москве) Андре Акамби Окунлола-Биау.

В ходе встречи посол вручил главе МИД копии своих верительных грамот, а также были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах сельского хозяйства и текстильной индустрии.

Дипломатические отношения между Узбекистаном и Бенином были установлены 17 августа 2005 года. С октября 2015 года послом Бенина в Ташкенте работал Анисет Габриэль Качофу.

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