МИД Узбекистана посетил новый посол Анголы

ТАШКЕНТ, 14 сентября. /УЗИНФОРМ/. 13 сентября глава ведомства иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим в Ташкент для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ангола (с резиденцией в Москве) Аугушту да Силва Кунья.

В ходе встречи посол вручил главе МИД копии своих верительных грамот, а также были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах здравоохранения, спорта и других.

Аугушту да Силва Кунья с декабря 2021 года также является послом Анголы в РФ. Дипломатические отношения между Узбекистаном и Анголой были установлены 31 мая 2002 года.

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