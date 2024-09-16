Погода в Узбекистане на 17 сентября

Погода в Узбекистане на 17 сентября16.09.2024 11:33
ТАШКЕНТ, 16 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 17 сентября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, ночью и в первой половине дня кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с, возможно усиление до 10-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, ночью и утром в отдельных районах возможен кратковременный дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, ночью и утром в отдельных районах возможен кратковременный дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 27-32°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, утром в отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер западный 9-14 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами кратковременный дождь, в высокогорьях возможен переход в снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 12-17°.
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