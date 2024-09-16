В Самарканде проведены узбекско-германские переговоры в верхах

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 сентября. /УЗИНФОРМ/. 15 сентября в Узбекистан прибыл с двухдневным официальным визитом Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц.

По прибытии в Самарканд в сопровождении Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева ознакомился с архитектурным ансамблем Регистан, после чего проследовал к Конгресс-центру, где была проведена церемония официальной встречи делегации ФРГ и были проведены переговоры на высшем уровне.

В ходе встречи в верхах Президент Узбекистана и канцлер ФРГ обсудили в узком и расширенном форматах ключевые вопросы развития сотрудничества обеих стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и инвестиций, банков и финансов, "зеленой" энергетики, промышленности, машиностроения, текстильной индустрии, производства стройматериалов, транспорта и логистики, медицины и здравоохранения, трудовой миграции, экологии, подготовки квалифицированных кадров и других, углубления взаимодействия в рамках международных организаций, по линии МИД, парламента, правительств.

По итогам переговоров были подписаны:

Совместная декларация Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца,

межправительственное Соглашение о всестороннем партнерстве в сфере миграции и мобильности;

межправительственная Декларация о сотрудничестве в области ветеринарии и животноводства;

межправительственная Декларация о сотрудничестве в области устойчивого использования водных ресурсов в рамках инициативы «Зеленая Центральная Азия»;

Совместная декларация о сотрудничестве в области критических минералов;

Соглашение о сотрудничестве в сфере транспорта;

Меморандум о сотрудничестве в области изменения климата в рамках Парижского соглашения.

Кроме того, была принята Программа по технологическому партнерству и промышленной кооперации на 2024-2026 годы, а также заключен пакет соглашений и контрактов на уровне ведущих предприятий Узбекистана и Германии.

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