



Завершен визит канцлера ФРГ в Самарканд



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 сентября. /УЗИНФОРМ/. 16 сентября в заключительный день официального визита в Узбекистан федерального канцлера Федеративной Республики Германия в Самарканде был проведен ряд мероприятий. В частности, Президент Узбекистана и канцлер ФРГ провели встречу с представителями деловых кругов обеих стран, открыли совместную школу управленческих кадров и посадили дерево на аллее Конгресс-центра. По завершении визита Олаф Шольц отправился в Казахстан с официальным визитом. Он примет участие во втором саммите «Центральная Азия + Германия». УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи