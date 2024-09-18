Ташкент посетила делегация Филиппин

ТАШКЕНТ, 18 сентября. /УЗИНФОРМ/. 17 сентября в ведомстве внешней политики Узбекистана был проведен очередной раунд узбекско-филиппинских межмидовских политконсультаций, для участия в которых в страну прибыла с визитом делегация Республики Филиппины во главе с заместителем главы МИД Терезой П. Лазаро.

В ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, туризма, импорта удобрений и малой сельскохозяйственной техники.

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