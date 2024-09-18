



Глава Узбекистана выступил на саммите в Астане



НОВОСТИ В МИРЕ, 18 сентября. /УЗИНФОРМ/. 17 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с рабочим визитом в Республику Казахстан. Целью поездки явилось участие в прошедшем в Астане втором саммите «Центральная Азия – Германия», которое проходило при участии канцлера ФРГ Олафа Шольца и глав стран центральноазиатского региона. В выступлении главы Узбекистана на саммите говорилось: "Уважаемые главы делегаций!



Искренне рад приветствовать вас. Присоединяюсь к словам признательности в адрес Президента Республики Казахстан уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича Токаева за радушный приём и прекрасную организацию нашей встречи.



Признателен уважаемому Федеральному канцлеру Германии господину Олафу Шольцу за приверженность расширению многопланового партнёрства со странами нашего региона.



Первая встреча в Берлине и сегодняшний саммит ещё раз подтверждают общий настрой на продолжение открытого и конструктивного диалога, нацеленность на достижение конкретных, практических результатов.



Мы заинтересованы в проведении регулярных встреч в таком формате, с формированием механизмов экспертной проработки и реализации выдвигаемых инициатив.



Уважаемый господин Федеральный канцлер!



Мы высоко ценим твёрдую и неизменную поддержку Германией проводимых демократических преобразований и социально-экономических реформ в наших странах, партнёрства и интеграции в Центральной Азии.



Отмечу, что наши отношения имеют глубокие исторические корни. Ещё в XVIII веке великий композитор эпохи Просвещения Гендель создал одно из лучших своих творений – оперу «Тамерлан». Великий поэт и философ Гёте посвятил ряд своих известных произведений нашим древним городам – центрам цивилизации.



Приведу ещё один исторический факт.



В начале XX века группа талантливой, прогрессивной молодёжи из стран Центральной Азии обучалась в ведущих университетах Германии и в последующем внесла большой вклад в продвижение идей просвещения и социально-экономическое развитие нашего региона.



Подчеркну: сегодня мы рассматриваем Германию в качестве одного из важных партнёров в достижении национальных целей устойчивого развития.



Коротко хочу остановиться на глубоких, фундаментальных изменениях, произошедших за последние годы в Центральной Азии.



Мы выстроили открытый и продуктивный диалог, самостоятельно решаем многие проблемы, связанные с границами, водой, энергетикой, торговлей, транзитом. Недавно здесь, в Астане провели уже шестую по счёту встречу глав государств региона.



Укрепляется международная субъектность региона, расширяется взаимодействие с ведущими странами мира в формате «Центральная Азия плюс».



В разы увеличились показатели внутрирегионального товарооборота, инвестиций, грузоперевозок, туристических поездок наших граждан. Мы обсуждаем крупные региональные проекты в сфере «зелёной» энергетики и развития транспортных коммуникаций. Делимся опытом и технологиями, создаём современные предприятия в промышленности и сельском хозяйстве, внедряем финансовые инструменты стимулирования проектов кооперации.



Самое главное, мы чётко осознаём, что завтрашний день нашего региона, его безопасность и устойчивое развитие зависят исключительно от нашей политической воли и усилий.



Мы искренне приветствуем интерес наших европейских партнёров, прежде всего Германии как основного инициатора стратегий и многосторонних программ Евросоюза по сотрудничеству с нашими странами.



В следующем году готовимся провести в Узбекистане очередной саммит в формате «Центральная Азия – Евросоюз», определив главной темой повестки дня этой встречи инвестиции в будущее региона.



Уважаемые коллеги!



Конфликты и войны, в целом глобальная нестабильность и непредсказуемость развития ситуации, санкционная политика, усиление протекционизма и многие другие факторы оказывают крайне негативное воздействие на наши страны, становятся серьёзным испытанием в реализации национальных реформ.



Накануне в ходе переговоров в Самарканде я поделился с уважаемым господином Шольцем высокими ожиданиями от сегодняшней встречи.



В этой связи хотел бы изложить наше видение основных направлений развития сотрудничества с Германией в Центральной Азии.



Первое. Высоко ценим установление стратегического регионального партнёрства между Центральной Азией и Германией, которое отвечает общим интересам обеспечения стабильности, устойчивого развития и процветания региона.



Считаем целесообразным принятие долгосрочной Концепции развития нашего партнёрства с программными мероприятиями в приоритетных сферах.



Для разработки этого документа предлагаем рассмотреть возможность учреждения Форума аналитических центров «Центральная Азия – Германия». Его первое заседание готовы провести в следующем году в Хиве – одном из исторических городов региона, где проживала большая община немцев-меннонитов.



Важную роль в подготовке повестки дня наших саммитов также отводим ежегодным встречам глав внешнеполитических ведомств наших стран.



Второе. Инвестиционное и технологическое партнёрство с ведущими компаниями Германии.



Хочу отметить, что портфель реализуемых и перспективных проектов в Узбекистане с участием немецких компаний превышает 20 миллиардов евро. Они охватывают такие направления, как энергетика, химическая и добывающие отрасли, машиностроение, текстильная и пищевая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и логистика, производство строительных материалов.



Среди наших партнёров – ведущие компании Германии, в частности, «Сименс», «Линде», «БАСФ», «МАН», «Клаас», «Хенкель», «Кнауф» и многие другие, которые за последние несколько лет инвестировали в экономику Узбекистана порядка 6 миллиардов евро.



Сегодня у нас будет возможность обсудить перспективные планы с представителями немецкого бизнеса.



В целях развития делового партнёрства предлагаю: разработать «дорожную карту» расширения инвестиционного и технологического сотрудничества стран Центральной Азии и Германии; привлечь ведущие немецкие компании и банки к реализации проектов в создаваемых особых экономических и промышленных зонах на приграничных территориях, крупных инфраструктурных проектов регионального значения; запустить постоянную площадку бизнес-диалога – Совет инвесторов и предпринимателей «Центральная Азия и Германия».



Первую встречу готовы провести в следующем году в Узбекистане в рамках Ташкентского инвестиционного форума; изучить возможность принятия многостороннего межправительственного соглашения о стимулировании и защите инвестиций.



Третье. Партнёрство в сфере критических сырьевых ресурсов на основе внедрения передовых знаний и технологий Германии.



Как уже было отмечено, наш регион богат полезными ископаемыми.



Немецкое агентство минеральных ресурсов и компании Германии могли бы стать нашими ключевыми партнёрами в этой сфере. Речь идёт о проектах геологической разведки, интенсивного освоения, переработки и производства продукции с высокой добавленной стоимостью, организации поставок в Германию и другие страны Европейского союза. Узбекистан готов к совместной реализации таких проектов в сопредельных странах.



Перспективным является привлечение технического содействия Германии к разработке Программы по созданию цифровых карт выявленных месторождений критических минералов и редкоземельных металлов в регионе.



Считаем также важным формирование надёжной правовой базы такого сотрудничества.



Четвёртое. «Зелёная» энергетика. В последние годы все наши страны активно развивают солнечную, ветровую и гидроэнергетику, модернизируют тепловые станции и сети, продвигают проекты «зелёного» водорода.



Предлагаем рассмотреть возможность запуска Энергетического диалога стран Центральной Азии с Германией, с подключением министерств энергетики, корпораций, операторов, научных организаций, проектных институтов и экспертов отрасли.



Мы заинтересованы в подготовке Комплексной программы повышения потенциала специалистов в сфере низкоуглеродной экономики с привлечением технического содействия Германии.



Пятое. Совместное реагирование на изменение климата.



Эксперты прогнозируют, что регион Центральной Азии будет оставаться наиболее уязвимым к последствиям глобального потепления. Повышение средних температур будет в два раза выше среднемировых показателей.



Признательны немецкой стороне за запуск второй фазы программы «Зелёная Центральная Азия», оказываемое содействие в реализации экологических проектов. Мы заинтересованы в проведении совместных образовательных программ и научных обменов на базе Центральноазиатского университета изучения окружающей среды и изменения климата, принятии программ сотрудничества по внедрению немецких технологий рационального водопользования, модернизации ирригационных систем, сохранению биоразнообразия, подготовке специалистов-экологов.



Поддерживаем и готовы принять активное участие в практической реализации инициативы Канцлера Германии по созданию Центральноазиатского природного партнёрства.



Шестое. Самым большим барьером в углублении нашего партнёрства является слабое развитие транспортных коммуникаций, включая наземные и воздушные перевозки.



Рассчитываем на содействие Германии в привлечении европейских институтов к развитию альтернативных транспортных коридоров, соединяющих Центральную Азию с Европой. Предлагаем в следующем году провести совместную министерскую конференцию по поиску путей повышения транзитного потенциала таких маршрутов.



Уважаемые главы делегаций!



Проведённая в прошлом году выставка культурно-исторического наследия нашего региона в Новом музее Берлина ещё раз показала востребованность регулярной организации таких мероприятий. За несколько месяцев работы выставки её посетили более полумиллиона жителей и гостей столицы Германии.



Мы выступаем за принятие совместного Плана культурных мероприятий в наших странах, предлагаем рассмотреть возможность проведения Дней искусства и кино Центральной Азии в крупных городах Германии, наладить сотрудничество музейных фондов.



В сфере научно-образовательного обмена считаем актуальным запуск платформы для партнёрства ведущих вузов, разработку программ по расширению сотрудничества в области дуального образования, подготовки преподавателей немецкого языка с привлечением Института Гёте и других организаций Германии.



Свидетельством высокого интереса нашей молодёжи к изучению немецкого языка является победа школьницы из Узбекистана на Всемирной олимпиаде, прошедшей этим летом в Гёттингене.



Уважаемые коллеги!



Считаем важным продолжение тесного сотрудничества по вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом и кибер-преступностью, упреждения радикализации молодёжи.



Ситуация в сфере безопасности в Центральной Азии неразрывно связана с происходящими в Афганистане процессами.



Считаем важным не допустить усугубления гуманитарного кризиса в этой стране, которая фактически осталась один на один со своими проблемами.



В этой связи готовы к взаимодействию с Германией и другими европейскими партнёрами в реализации совместных проектов, направленных на вовлечение этой страны в региональное экономическое сотрудничество, подготовку на базе Образовательного центра в приграничном городе Термезе кадров, в том числе девушек и женщин, по востребованным для мирной жизни Афганистана специальностям.



В завершение своего выступления хочу подчеркнуть, что Узбекистан заинтересован в более полном раскрытии потенциала многогранного сотрудничества Германии с регионом Центральной Азии.



Уверен, что сегодняшняя встреча послужит дальнейшему сближению наших стран и народов, позволит наполнить наше стратегическое партнёрство конкретными проектами и программами." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи