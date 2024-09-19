



Глава государства провел встречу с делегацией РФ



ТАШКЕНТ, 19 сентября. /УЗИНФОРМ/. 18 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в Ташкент правительственной делегацией России в составе заместителя председателя правительства Виталия Савельева, советника Президента России Игоря Левитина и председателя правления компании «Российские железные дороги» Олега Белозерова. В ходе аудиенции глава государства и его гости обсудили реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в городе Ташкенте 26-28 мая, предпринимаемые меры по развитию эффективных транспортных коридоров в регионе, подготовке высококвалифицированных инженерных кадров. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи