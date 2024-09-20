



Глава Узбекистана аккредитовал послов зарубежных стран



ТАШКЕНТ, 20 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел торжественную церемонию принятия верительных грамот у вновь назначенных послов Республики Индия Смиты Пант, Республики Корея Вон До Ёна, Монголии Дааданхуу Батбаатара, Федеративной Республики Германия Манфреда Хутерера, Государства Израиль Гидеона Лустига и Европейского Союза Тойво Клаара. В ходе церемонии глава государства поздравил дипломатов со вступлением в должность и пожелал им больших успехов в их почетной деятельности, ознакомил с основными направлениями внутренней и внешней политики страны, а также выразил стремление к дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи