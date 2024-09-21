



МИД Узбекистана посетил посол Марокко



ТАШКЕНТ, 21 сентября. /УЗИНФОРМ/. 20 сентября ведомство иностранных дел Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Марокко (с резиденцией в Баку) Мохаммад Адил Эмбарш. Визит был предпринят с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи