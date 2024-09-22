



Проведен разговор глав Узбекистана и Туркменистана



ТАШКЕНТ, 22 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. В ходе беседы глава государства поздравил коллегу с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, мира и процветания братскому туркменскому народу. Кроме того, были обсуждены приоритетные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи