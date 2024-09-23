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Глава государства поздравил национальную сборную по шахматам
23.09.2024 19:59

ТАШКЕНТ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к членам сборной команды страны по шахматам.

В обращении говорится:

"Дорогие наши сыновья и дочери!

От всей души поздравляю вас с достойным участием в прошедшей в столице Венгрии Будапеште 45-й Всемирной шахматной олимпиаде – вы открыли еще одну яркую страницу в истории узбекских шахмат, заняв почетное третье место среди представителей около 200 государств.

В очень острых и бескомпромиссных шахматных поединках вы, продемонстрировав высокий интеллектуальный потенциал, непоколебимую волю и стойкость, опередили команды таких государств, как Китай, Сербия, Армения, Германия, Азербайджан, Словения, Испания, что поистине достойно восхищения.

На вашем примере мы увидели, что в состязаниях ума и мышления молодежь Нового Узбекистана способна на достижение действительно высоких рубежей, и это наполнило наши сердца чувством радости и гордости.

Для нас очень ценны и дороги результаты, достигнутые Нодирбеком Абдусатторовым, Жавохиром Синдоровым, Шамсиддином Вохидовым, Нодирбеком Ёкуббоевым и Жахонгиром Вохидовым, которые проявили выдающиеся интеллектуальные способности.

Следует особо отметить, что Шамсиддин Вохидов, завоевав золотую, а Нодирбек Абдусатторов – серебряную медали в секции досок, вновь доказали, какими настоящими мастерами шахматной игры они являются.

Наряду с мужественными и отважными юношами в соревнованиях также участвовали и такие наши целеустремленные шахматистки, как Афруза Хамдамова, Нилуфар Ёкуббоева, Умида Омонова, Маржона Маликова, Нодира Нодиржонова, которые направили все свои силы и энергию, мастерство и профессионализм на то, чтобы достойно защитить честь Родины.

Несомненно, заслуживает внимания, что они улучшили свои результаты с прошлой олимпиады, заняв 12-е место среди 170 стран. Отрадно, что наша шахматистка Нодира Нодиржонова завоевала 2-е место в секции досок и награждена серебряной медалью. Искренне поздравляю их всех, желаю достичь еще более высоких рубежей и занять призовые места на будущих соревнованиях.

Безусловно, огромный успех наших шахматистов является практическим результатом огромного внимания, уделяемого молодежи в Новом Узбекистане, осуществляемых масштабных реформ по развитию спорта, в том числе самого интеллектуального – шахмат.

Несомненно, такие яркие достижения еще больше сплачивают наш народ на пути к благородным целям, служат источником вдохновения для тысяч юношей и девушек.

Пользуясь случаем, от имени всего нашего народа и от себя лично выражаю искреннюю благодарность вам, дорогие мои, вашим опытным наставникам и тренерам, внесшим большой вклад в достигнутый вами успех, всем членам сборной команды страны, оказывавшим вам поддержку родителям и всем любителям шатмат.

Пусть вам сопутствует удача в покорении самых высоких вершин на очередной Всемирной шахматной олимпиаде, которую в 2026 году впервые примет наш родной Узбекистан!

Желаю всем вам здоровья, счастья и благополучия, больших успехов в учебе и последующей деятельности. Пусть неуклонным будет ваш путь к победе, дорогие мои!".

УЗИНФОРМ

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