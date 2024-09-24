



Погода в Узбекистане на 25 сентября



ТАШКЕНТ, 24 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 25 сентября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, к вечеру возможно усиление до 10-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 29-31°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, ночью и утром в отдельных районах небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, по Навоийской области ночью и утром в отдельных районах небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 29-34°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 32-37°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи