Делегация Узбекистана отправилась в Нью-Йорк

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 сентября. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым пребывает с визитом в Нью-Йорке, где проходит 79-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

На полях сессии глава МИД Узбекистана провел в штаб-квартире ООН встречи с зарубежными коллегами, главами ведомств внешней политики Египта Бадром Абдельати, Ирана Сейедом Аббасом Аракчи, Албании Игли Хасани, Латвии Байбой Браже, Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом, Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни, Вьетнама Буй Тхань Шоном, Кубы Бруно Родригесом Паррильей, Мальты Ианом Борчем, Португалии Паулу Ранжелом, Сербии Марко Джуричем, Омана Сайидом Бадром бин Хамадом аль-Бусаиди, Кабо-Верде Руйем Алберту де Фигейредо Суаришем, Сейшельских островов Сильвестром Радегондом, с которыми обсудил ключевые аспекты развития дустороннего сотрудничества. В рамках проведенных встреч были подписаны:

Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Узбекистаном и Кабо-Верде,

Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Узбекистаном и Сейшельскими островами,

Соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов между Узбекистаном и Сербией,

Соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов между Узбекистаном и Албанией,

Соглашение об экономическом партнерстве между Узбекистаном и Португалией,

Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Узбекистана и Министерством иностранных и европейских дел и торговли Мальты.

Кроме того, узбекская делегация приняла участие в министерской встрече Движения неприсоединения, в ходе которого были озвучены инициативы Узбекистана провести 20-й саммит Движения и возглавить его в 2027-2029 годах, чтобы реализовать приоритеты в области энергетической безопасности, устойчивого развития и укрепления глобальных торговых систем.

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