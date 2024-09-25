В ООН переданы документы по демаркации границы между Узбекистаном и Казахстаном

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня пребывающий с визитом в Нью-Йорке в рамках работы 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов и министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу приняли участие в церемонии передачи необходимых документов для регистрации и опубликования Договора между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан о демаркации узбекско-казахстанской государственной границы.

Церемония была проведена в Секретариате ООН в соответствии со статьей 102 Устава Организации.

Договор был подписан Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым 22 декабря 2022 года в ходе государственного визита главы Казахстана в Ташкент и вступил в силу 4 июля 2023 года.

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