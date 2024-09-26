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Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

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В Самарканде стартовало заседание Совета управляющих АБИИ
26.09.2024 09:28

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 сентября. /УЗИНФОРМ/. 25 сентября в Самарканде был дан старт мероприятиям в рамках ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). В церемонии открытия пленарного заседания форума принял участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Работа заседания, в котором принимают участие делегации высокого уровня из более 100 стран, представители АБИИ, Всемирного банка, Азиатского банка развития и других международных институтов, зарубежных компаний, будет проходить в течение 2 дней в формате 25 панельных дискуссий, посвященных инновациям в финансировании инфраструктуры, устойчивости к изменениям климата и устойчивому развитию, а также цифровой трансформации инфраструктурных проектов. Мероприятие включает церемонию открытия, "круглый стол" с участием управляющих, официальную сессию Совета управляющих, пресс-конференцию и серию мероприятий по взаимодействию с общественностью и гражданским обществом.

Главная тема этого года - «Строительство устойчивой инфраструктуры для всех». Узбекистан стал членом АБИИ в ноябре 2016 года.

В выступлении главы Узбекистана на открытии заседания говорилось:

"Уважаемый господин Цзинь Лицюнь!

Уважаемые участники заседания!

Дамы и господа!

Очень рад видеть вас на земле Узбекистана, в древнем и вечно молодом городе Самарканде.

Ежегодное заседание Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций впервые проводится в нашем регионе.

Местом проведения нынешнего, девятого заседания был выбран Узбекистан, и мы воспринимаем это как яркий пример нашего сотрудничества, основанного на взаимном уважении и доверии.

Действительно, в последние годы Новый Узбекистан превращается в международную диалоговую площадку для обсуждения важных глобальных и региональных вопросов, поиска эффективных путей их решения.

В сегодняшнем форуме принимают участие около 2 тысяч делегатов из более 100 стран мира.

Вы непосредственно ознакомитесь с проводимыми в нашей стране динамичными реформами, созданной благоприятной средой для инвестиций и бизнеса, определите новые направления взаимовыгодного сотрудничества.

Наряду с этим, уверен, что город Самарканд, воплотивший в себе богатую историю и современный облик нашей страны, оставит у всех вас неизгладимые впечатления.

Уважаемые участники форума!

Ни для кого не секрет, что тревожная ситуация в мире стала обыденностью, неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.

В настоящее время все более усугубляющийся характер приобретают сложная геополитическая обстановка, нестабильность в глобальной экономике, дефицит продовольственных и энергетических ресурсов, вопросы бедности, экологические проблемы.

Например, по предыдущему прогнозу к 2040 году ожидалось повышение средней температуры на Земле на 1,5 градуса. Однако с учетом нынешней ситуации это может произойти уже в 2030 году, что вызывает серьезную тревогу.

Четверть населения планеты сегодня сталкивается с проблемой нехватки чистой питьевой воды.

Из-за ускорения климатических процессов дефицит продовольствия превратился в глобальную угрозу. В результате в мире около 800 миллионов человек живут в условиях крайней бедности.

Усиливающиеся в разных регионах противоречия приводят к необходимости кардинального изменения традиционных логистических маршрутов. Сбои в цепочках поставок продукции становятся причиной удорожания стоимости сырья и потребительских товаров.

Все это несет дополнительную чрезмерную нагрузку на действующую инфраструктуру и становится серьёзным барьером для глобального экономического развития.

По экспертным оценкам, существующая потребность в инвестициях для развития глобальной инфраструктуры к 2030 году составит 15 триллионов долларов.

Вместе с тем в течение последних двух лет глобальный объем иностранных инвестиций стабильно снижается на 10 процентов в год, стоимость финансовых ресурсов на глобальных рынках выросла в 2 раза.

Все это, в конечном счете, препятствует достижению Целей устойчивого развития во всех странах мира.

В таких условиях все больше возрастает роль международных финансовых организаций в смягчении последствий глобальных угроз и вызовов, обеспечении устойчивого роста, улучшении условий жизни населения.

В связи с этим особого признания заслуживает то, что за короткий период Азиатский банк инфраструктурных инвестиций с совокупным портфелем проектов на 55 миллиардов долларов превратился в одну из самых авторитетных финансовых организаций не только в регионе, но и в мировом масштабе.

Дорогие друзья!

В последние годы в Новом Узбекистане ускоренными темпами осуществляются коренные реформы и глубокие преобразования, которые приобрели необратимый характер. Основное внимание мы уделяем либерализации экономики, повышению уровня жизни и благосостояния населения.

За минувший период объем валового внутреннего продукта увеличился в 2 раза и впервые превысил отметку в 100 миллиардов долларов. В наших планах довести данный показатель до 160 миллиардов долларов в течение последующих пяти лет. Основная цель –войти в ряд стран с доходами населения выше среднего.

Для достижения этих целей мы поставили перед собой очень важные задачи.

Во-первых, за четыре года мы смогли снизить уровень бедности в стране с 23 процентов до 11 процентов. В текущем году намерены уменьшить этот показатель до 9 процентов, а к 2030 году – в 2 раза.

Приоритетной задачей, лежащей в основе наших реформ, является активная поддержка предпринимательства, создание новых рабочих мест во всех сферах и расширение источников дохода людей.  

Наряду с этим мы реализуем программу сокращения «многомерной» бедности, включающую расширение доступа населения к качественным образованию и медицинским услугам, улучшение жилищных условий, усиление социальной защиты, развитие инфраструктуры в наименее развитых районах.

Поэтому, основываясь на передовых зарубежных подходах, мы, начав с самого нижнего звена – уровня махалли, приобрели собственный опыт сокращения бедности в Узбекистане.

Неслучайно лауреат Нобелевской премии по экономике господин Абхижит Банержи недавно отметил, что «система махалли в Узбекистане имеет свой уникальный рецепт по выводу из бедности каждой нуждающейся семьи».

Во-вторых, мы считаем, что развитие человеческого капитала является прочным фундаментом стабильного и долгосрочного экономического роста страны.

В этом плане за последние восемь лет мы повысили охват дошкольным образованием с 27 процентов до 74 процентов. За счёт строительства новых школ создано дополнительно 800 тысяч ученических мест. Сегодня в стране действует более 200 высших образовательных учреждений, в результате чего охват высшим образованием вырос с 9 процентов до 38 процентов.

В последующие 3–4 года мы наметили довести охват дошкольным образованием не менее чем до 80 процентов. Для этого совместно с частным сектором будут построены детские сады на 240 тысяч мест.

Также на основе государственно-частного партнерства мы запланировали с будущего года вводить во всех городах и селах ежегодно по 100 новых школ, оснащенных по самым передовым стандартам. На это мы направим 2 миллиарда долларов инвестиций.

В целом, в качестве нового перспективного направления нашего сотрудничества с международными финансовыми организациями мы предлагаем определить проекты в сфере образования.

В-третьих, по подсчетам, в Узбекистане годовая потребность в инвестициях для улучшения энергетической, водной, транспортной, IT- и другой инфраструктуры составляет 10 процентов валового внутреннего продукта.

Поэтому мы приветствуем проведение сегодняшнего форума под лозунгом «Создание устойчивой инфраструктуры для всех».

В данном направлении мы, тесно сотрудничая с международными финансовыми организациями, приобрели большой опыт. В результате чего дня в эти сферы активно входит частный сектор.

Мы приняли масштабную Программу по реализации до 2030 года проектов на основе государственно-частного партнерства в совокупности на 30 миллиардов долларов.

В частности, будут реализованы проекты по строительству платных автомобильных дорог по маршрутам Ташкент – Самарканд и Ташкент – Андижан, новой железной дороги для скоростных поездов по маршрутам Ташкент – Самарканд, Самарканд – Навои – Бухара.

На основе государственно-частного партнерства будет осуществляться модернизация 6 международных аэропортов страны.

В следующие пять лет управление сетями распределения электричества, питьевой воды и газа передадим частным операторам. К примеру, в настоящее время более 50 ведущих зарубежных компаний проявили интерес к предстоящему тендеру на управление электрическими сетями Самаркандской области.

В стране ежегодно возводится жилье на более чем 100 тысяч квартир. В частности, мы реализуем большие проекты по строительству городов-спутников «Новый Узбекистан» в таких крупных городах, как Ташкент, Самарканд, Наманган, Андижан, и в других областных центрах.

В этой связи хотел бы особо отметить, что в сотрудничестве с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций мы приступили к осуществлению проектов по развитию средних городов на 200 миллионов долларов и улучшению инфраструктуры в сельской местности – на 130 миллионов долларов.

Уверен, что вместе с Банком и другими нашими партнерами мы значительно расширим реализацию таких инфраструктурных проектов.

В-четвертых, в качестве приоритетной задачи по ускоренному развитию «зеленой» экономики, мы намерены достичь к 2030 году амбициозной цели – довести долю «зеленой» энергетики до 40 процентов.

В этом контексте планы Азиатского банка инфраструктурных инвестиций по направлению к 2030 году 50 процентов портфеля на проекты, связанные с изменением климата, созвучны с нашими целями.

Стоит отметить, что сегодня Банк создает новые форматы и образцы сотрудничества в реализации совместно с ведущими зарубежными компаниями крупных проектов по «зеленой» энергии в Узбекистане.

В предстоящие годы мы дополнительно введем солнечные и ветряные электростанции мощностью 18 Гига-ватт, гидро-электростанции – на 3 Гига-ватта и накопительные мощности – на 5 Гига-ватт, а также направим 5 миллиардов долларов на развитие электрических сетей.

Реализуя эти проекты, мы планируем также создать крупные «зеленые» дата-центры. Полагаю, что это тоже будет привлекательным проектом для международных финансовых организаций.

Кроме того, развитие возобновляемых источников энергии позволит, по нашим оценкам, сформировать рынок «зеленых» сертификатов на 100 миллионов долларов в год, и, я уверен, он станет новым перспективным направлением сотрудничества с международными финансовыми организациями.

Необходимо подчеркнуть, что в соседних странах также реализуются крупные проекты в сфере возобновляемых источников энергии.

Мы делаем большие шаги для превращения Центральной Азии с богатыми возобновляемыми энергоресурсами в крупного экспортера, поставляющего «зеленую» энергию на мировые энергетические рынки.

В данном направлении хочу особо отметить проект по строительству Транскаспийской электросети, которая имеет большие перспективы.

В этом контексте предлагаю Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций совместно возглавить реализацию Программы развития «зеленой» энергии в Центральной Азии.

В-пятых, сегодня численность населения Центральной Азии превысила 80 миллионов.

Ожидается, что в последующие пять лет валовой внутренний продукт региона достигнет 700 миллиардов долларов.

Вместе с тем в нашем регионе с каждым днем растет потребность в крупных инфраструктурных проектах. Ярким примером такого масштабного регионального инфраструктурного проекта является начатое в настоящее время строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.

В то же время в Центральной Азии особенно острыми становятся проблемы продовольственной безопасности и дефицита водных ресурсов.

Узбекистан разработал свою стратегию в этом направлении и приступил к реализации больших проектов по экономии 15 миллиардов кубометров воды за счет повышения эффективности водопользования на 25 процентов в следующие пять лет.

Однако для решения водной проблемы необходима совместная работа государств всего региона и международных финансовых организаций.

В этой связи хочу выдвинуть инициативу об организации в сотрудничестве с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций Регионального центра по широкому внедрению водосберегающих технологий.

Думаю, что наши соседи также поддержат эту инициативу.

Уважаемые управляющие Банка!

Узбекистан высоко оценивает вклад Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в работу по достижению Целей устойчивого развития. Сегодня в таких направлениях, как инфраструктура, энергетика, транспорт, водообеспечение и устойчивое развитие, совместно с Банком осуществляются 15 проектов на 3 миллиарда долларов.

С удовлетворением хочу отметить, что благодаря этому широкому сотрудничеству Узбекистан сегодня входит в топ-10 партнеров Банка.

К примеру, благодаря реализации совместно с Банком проекта по улучшению водопроводных сетей в Бухарской области на сумму 720 миллионов долларов почти 1,5 миллиона человек будут бесперебойно обеспечены чистой питьевой водой.

Или, реализация проекта по электрификации железной дороги Бухара – Хива создаст условия для привлечения в Хиву дополнительно до 1 миллиона туристов в год.

Следует отметить, что в эти дни мы договорились с Банком о реализации в ближайшие три года совместной программы еще на 4 миллиарда долларов.

Пользуясь случаем, еще раз выражаю свою глубокую признательность президенту Азиатского банка инфраструктурных инвестиций господину Цзинь Лицюню, правительствам государств-членов и управляющим Банка, которые совместно с нами внедряют в жизнь проекты и поддерживают наши широкомасштабные реформы.

Желаю огромных успехов всему коллективу Банка на пути к достижению поставленных перед собой целей!

Выражаю глубокое уважение и почтение участвующим в сегодняшнем форуме представителям Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, а также крупных компаний и инвесторов!

Уважаемые участники конференции!

В ближайшие два дня перед управляющими Банка стоят такие ответственные задачи, как поиск новых решений важных глобальных и региональных проблем, обсуждение и рассмотрение новых проектов и программ.

Принятые вами решения окажут непосредственное влияние на повседневную жизнь более 6-миллиардного населения государств-членов банка.

Уверен, что вы направите все свои глубокие знания, богатый опыт, силы и энергию на осуществление этих важных задач.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успешной работы на земле древнего Самарканда.

Надеемся, что вы, дорогие друзья, еще много раз посетите наш гостеприимный Узбекистан."

На полях форума глава Узбекистана провел встречи с президентом АБИИ Цзинь Лицюнем, министром финансов КНР Лань Фоанем, министром финансов и корпоративных дел Индии Нирмалой Ситхараман, министром финансов Али бин Ахмадом аль-Кувари, главным инвестиционным директором компании «Franklin Templeton» Манражем Секхоном, генеральным директором компании «Lasselsberger Group» Йозефом Ласселсбергером, сопредседателем узбекско-саудовского Делового совета, председателем правления компании «ACWA Power» Мухаммадом Абунайяном, с которыми обсудил ключевые аспекты развития двустороннего сотрудничества.

УЗИНФОРМ

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