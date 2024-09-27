Ташкент посетила делегация Египта

ТАШКЕНТ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. 26 сентября в МИД Узбекистана был проведен очередной раунд узбекско-египетских межмидовских политконсультаций, для участия в которых в страну прибыла с визитом делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Египта Ахмедом Шахином.

В ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, инвестиций, туризма, здравоохранения и других.

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