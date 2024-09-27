



Глава Узбекистана принял делегацию Китайской Народной Республики



ТАШКЕНТ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. 26 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с визитом в стране делегацией Китайской Народной Республики во главе с членом Политбюро Центрального комитета КПК, секретарем Политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцином. В ходе аудиенции глава государства и его гости рассмотрели актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сфере обеспечения безопасности и борьбы с угрозами современности. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи