Глава Узбекистана принял делегацию Китайской Народной Республики

Глава Узбекистана принял делегацию Китайской Народной Республики27.09.2024 10:47
ТАШКЕНТ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. 26 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с визитом в стране делегацией Китайской Народной Республики во главе с членом Политбюро Центрального комитета КПК, секретарем Политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцином.
В ходе аудиенции глава государства и его гости рассмотрели актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сфере обеспечения безопасности и борьбы с угрозами современности.
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