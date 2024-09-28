



Ташкент посетила делегация ОАЭ



ТАШКЕНТ, 28 сентября. /УЗИНФОРМ/. 27 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с визитом в стране делегацией Объединенных Арабских Эмиратов во главе с заместителем премьер-министра, министром обороны, Наследным принцем Эмирата Дубай Шейхом Хамданом бин Мухаммадом Аль Мактумом. В ходе переговоров были обсуждены ключевые вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах инвестиций, инновационного развития, «зеленой» энергетики, инфраструктуры, образования, здравоохранения, экологии, цифровой трансформации, туризма и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи