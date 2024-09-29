В Нью-Йорке обсуждены вопросы развития взаимодействия стран Центральной Азии и США

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 сентября. /УЗИНФОРМ/. 27 сентября пребывающий с визитом в Нью-Йорке в рамках участия в работе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов принял участие в совещании министров иностранных дел Центральной Азии и США формата "C5+1".

В ходе переговоров главы МИД Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и США обсудили ключевые аспекты развития многостороннего сотрудничества в сферах обеспечения безопасности и борьбы с угрозами современности, транспорта и логистики, экономики и торговли, экологии и охраны окружающей среды и других.

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