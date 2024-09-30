Глава Узбекистана провел встречу с делегацией Всемирного банка

ТАШКЕНТ, 30 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в страну делегацией Всемирного банка во главе с вице-президентом по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани.

В ходе аудиенции стороны рассмотрели приоритетные вопросы развития сотрудничества Узбекистана и ВБ, возможности реализации новых совместных проектов в сферах борьбы с бедностью, трансформации государственных предприятий и банков, декарбонизации, поддержки вступления в ВТО, урбанизации и комплексного развития регионов, модернизации энергетической и ирригационной инфраструктуры, поддержки частного сектора.

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