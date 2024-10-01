Погода в Узбекистане на 2 октября

Погода в Узбекистане на 2 октября01.10.2024 11:33
ТАШКЕНТ, 1 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 2 октября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, ночью и утром возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 25-27°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 24-29°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 24-29°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, ночью и утром возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, к вечеру возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами дождь, в высокогорьях возможен переход в снег. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20°.
УЗИНФОРМ