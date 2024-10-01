



Глава государства поздравил педагогов



ТАШКЕНТ, 1 октября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам сферы образования страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня их профессионального праздника. В поздравлении говорится: "Дорогие учителя и наставники!



От всего сердца поздравляю вас, работников сферы образования и воспитания нашей страны, с всенародным праздником – Днем учителей и наставников, выражаю всем вам свои самые добрые пожелания.



Сегодня, когда наш народ целеустремленно, проявляя свой огромный созидательный потенциал, возводит фундамент Нового Узбекистана и Третьего Ренессанса, все больше возрастают значимость этого замечательного праздника, роль и место наших учителей и наставников в жизни общества.



Об этом также свидетельствует то, что дальнейшее повышение статуса, возвеличивание достоинства учителей и наставников, которых издревле глубоко почитает наш народ, стало одним из самых важных, приоритетных направлений проводимой нами государственной политики. Ведь, как говорили наши мудрые предки, благополучие и процветание страны зависят прежде всего от усилий и труда умелых дехкан, которые взращивают семена достатка и изобилия на благодатной земле, мужественных защитников Родины, оберегающих народ от различных напастей, и самоотверженных учителей, дающих образование и воспитание молодому поколению.



Уважаемые соотечественники!



В последние годы в нашей стране на основе национальной стратегии развития проводится огромная работа в сфере образования и воспитания, имеющая поистине историческое значение.



За короткое время принято множество законов, указов и постановлений по развитию этой сферы, усилена ее правовая база. В обновленной Конституции отдельно определен статус учителя.



В республике ежегодно строятся все новые образовательные учреждения, укрепляется их материально-техническая база, кадровый потенциал. Создается новое поколение учебников и учебных пособий, отвечающих современным требованиям.



Особенно важно, что на основе передового международного опыта на совершенно новый уровень поднято развитие системы дошкольного образования. Подтверждением служит то, что количество детских садов в стране увеличилось в 8 раз и достигло почти 38 тысяч, в частности, число негосударственных образовательных учреждений выросло с 250 до 29 тысяч, а охват – с 27 процентов до 76,4 процента.



В нашей стране развитие школьного образования превратилось в общенациональное движение. Когда речь идет об этом, следует отметить, что за последние семь лет строительно-ремонтные работы проведены в более 5 тысячах школ, и только в этом году – в 608 школах.



Впервые в 530 школах внедрено инклюзивное образование. В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области налажено бесплатное питание более 288 тысяч учащихся начальных классов.



Заслуживает внимания, что в результате создаваемых для развития частного сектора благоприятных условий доля негосударственных школ достигла 5 процентов.



В рамках проводимой последовательной работы по обеспечению интересов человека мы придаем особое значение достойной оценке и стимулированию труда учителей и наставников.



Заработная плата учителей по сравнению с 2016 годом выросла в среднем в 2,5 раза, профессоров и преподавателей – в 4,5 раза, а с октября нынешнего года зарплата педагогических работников увеличится еще на 15 процентов.



В целях улучшения качества образования создана единая вертикальная система повышения квалификации педагогических кадров. Только с начала года 142 учителя повысили квалификацию в развитых зарубежных странах. Усовершенствована система назначения на должность директоров школ, внедрен порядок выдачи им сертификата менеджера.



Всех нас радует достижение нашей молодежью высоких рубежей в области знаний, науки и техники, культуры и искусства, спорта, которые она завоевывает благодаря вниманию, уделяемому в стране сфере образования и воспитания.



Если школьники Узбекистана в период 2010–2016 годов завоевали на международных предметных олимпиадах 73 медали, то за последние семь лет – 349, а в 2024 году – 122 медали, и это прежде всего результат вашего нелегкого труда.



Важным мотивирующим фактором служит налаживание системы стимулирования учителей тех учащихся, которые одержали победу на международных предметных олимпиадах, на эти цели из Государственного бюджета направлены средства в размере 6 миллиардов сумов.



Впервые в истории Узбекистана мы начали проводить международные предметные олимпиады, посвященные нашим великим ученым и мыслителям. Это усиливает у наших детей, всего нашего народа чувство национальной гордости и в то же время повышает международный авторитет Узбекистана в сфере образования и просвещения.



Сделаны важные шаги также в области изучения в школах второго иностранного языка и освоения востребованных профессий. В текущем учебном году в 354 школах налажено обучение свыше 16 тысяч учащихся двум иностранным языкам, в 289 школах – освоение профессий более 40 тысячами школьников.



Масштабные реформы осуществляются и в сфере высшего образования. Это можно увидеть на примере того, что в стране за короткое время создано 135 новых высших образовательных учреждений, их общее количество достигло 211, уровень охвата в системе увеличился более чем в 4 раза – с 9 процентов до 38 процентов.



Уважаемые друзья!



Как показывают древняя история и современный жизненный опыт, решение всех проблем, ответы на все вопросы – только в образовании, ключ, открывающий путь к успеху и счастью, – в образовании и воспитании.



Все мы хорошо понимаем, что в достижении великих целей, которые мы поставили перед собой, становлении нашего родного Узбекистана свободной и процветающей, всесторонне благоустроенной страной решающее значение имеет развитие сферы на новом, качественно более высоком уровне.



В состоявшемся конструктивном и искреннем диалоге с вами мы еще раз обменялись мнениями по этим вопросам, определили конкретные планы на будущее.



Убежден, что вы, уважаемые учителя и наставники, профессора и преподаватели, примете еще более активное участие в реформах в сфере образования, внесете достойный вклад в воплощение в жизнь благородной идеи «Новый Узбекистан – просвещенное общество».



Безусловно, мы и впредь будет придавать приоритетное значение вопросам дальнейшего развития системы образования и воспитания, создания для работников сферы достойных условий труда и жизни и возведем работу учителя в ранг самых авторитетных и почитаемых профессий в обществе.



Уважаемые учителя и наставники!



В этот замечательный праздник еще раз от всей души поздравляю вас, мои дорогие, желаю всем вам здоровья, семейного счастья и больших успехов в выполнении вашей благородной и почетной миссии." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи