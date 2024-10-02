МИД Узбекистана посетила глава ЮНКТАД

ТАШКЕНТ, 2 октября. /УЗИНФОРМ/. 1 октября руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в Ташкент для участия во Всемирной конференции по креативной экономике Генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и ЮНКТАД в сферах инвестиционной политики, внешней торговли, седействия устойчивому экономическому росту, процессу вступления Узбекистана в ВТО и других.

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