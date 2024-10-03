



Погода в Узбекистане на 4 октября



ТАШКЕНТ, 3 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 4 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, к вечеру возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер восточный 3-8 м/с, к вечеру возможно усиление до 11-13 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 28-30°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 9-14°, днем 22-27°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 24-29°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 26-31°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, лишь к вечеру в отдельных районах Ташкентской области возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 26-31°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи